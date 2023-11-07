В Улан-Удэ на площади 10 тыс. кв. м горит ТЦ «Гвоздь»

В столице Бурятии Улан-Удэ на площади 10 тыс. кв. м горят стены и крыша торгового центра «Гвоздь». Пожар распространился на всю площадь крыши, угрозы перехода на соседнее здание нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии. Позднее МЧС сообщило, что крыша ТЦ «Гвоздь» частично обрушилась.

В МЧС уточнили, что информация о пожаре поступила в 4:05 (00:05 мск), эвакуировано шесть человек, пострадавших, по предварительной информации, нет. К тушению пожара привлечено 45 человек и 16 единиц техники, сообщила пресс-служба.

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Эрдни Кагалтынов