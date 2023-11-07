13,541 триллиона рублей составил на 1 ноября объем ФНБ, сообщил Минфин. В долларовом эквиваленте эта сумма была равна $145,2 млрд. За месяц размер фонда сократился на 107 млрд руб., но вырос на $5,1 млрд в долларовом выражении. Курсовая разница по активам фонда в валюте и золоте с начала года составила 2,148 трлн руб. Ликвидная часть ФНБ на 1 ноября состояла из €3,67 млрд, 280 млрд китайских юаней, 508 тонн золота в обезличенной форме и 262 млн руб. Всего объем ликвидной части на 1 ноября был равен 6,938 трлн руб., или $74,4 млрд. Доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах, в этом году составил 348,9 млрд руб.