Патриарх Кирилл: называть себя русскими могут только глубоко православные люди

Патриарх Кирилл в ходе проповеди заявил, что принадлежность к русскому народу должна сопровождаться «глубокой православной верой». По его словам, только посещающие храм люди могут называть себя русскими. Проповедь состоялась после литургии в храме иконы Божией Матери «Все скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«А те, кто говорят, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: "А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?" И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях?»,— сказал патриарх (цитата по «РИА Новости»).

Патриарх Кирилл отметил, что современная Россия представляет собой «оплот православия в мире». По его словам, сейчас пришло то время, которое «нельзя проспать». «А поможет нам Господь не упустить этого судьбоносного времени, которое даруется всем нам, еще раз подчеркну, для обновления нашей веры, для укрепления нашего национального и религиозного самосознания»,— сказал он.