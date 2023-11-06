Приговор пришел по СМС

Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника компании «Ай-Теко» Игоря Колпакова, начальника ГБУ «Информационный город» Олега Филимонова и предпринимателя Андрея Шмитько. В зависимости от роли каждого их обвиняли в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов, совершенных при исполнении государственного контракта по рассылке СМС-сообщений пользователям социально значимых сервисов. Суд признал всех фигурантов виновными и приговорил к лишению свободы на сроки от 6,5 до 7 лет с обязательством уплаты 397,44 млн руб. ущерба, причиненного столичному бюджету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В состоявшихся перед оглашением приговора прениях прокурор попросил признать подсудимых Андрея Шмитько, Олега Филимонова и Игоря Колпакова виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а последнего — еще и в легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, в 2018−2019 годах Игорь Колпаков, Андрей Шмитько и Олег Филимонов в рамках исполнения государственного контракта по обеспечению направления СМС-сообщений пользователям социально значимых сервисов похитили 397,44 млн руб. бюджетных средств, полученных от департамента информационных технологий Москвы. Сделано это было путем «искусственного завышения начальной (максимальной) цены контракта». Для того чтобы добиться своей цели, говорится в уголовном деле, фигуранты привлекали к торгам подконтрольные им коммерческие организации, которые намеренно завышали показатели в отчетной документации.

Как было установлено в ходе расследования, договор на оказание услуг по рассылке социально значимых СМС-сообщений был заключен начальником управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГКУ города Москвы «Информационный город» Олегом Филимоновым с одной из компаний, принадлежащих Игорю Колпакову.

В имитации конкуренции на торговых площадках им помогал предприниматель Андрей Шмитько, фирмы которого были задействованы в качестве мнимых конкурентов «своего» подрядчика.

О причиненном столичному бюджету ущербе стало известно после проведения одной из проверок. Ревизоры направили материалы в правоохранительные органы, и главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело. Расследование завершилось в марте 2022 года, после утверждения обвинительного заключения материалы были направлены для рассмотрения в Замоскворецкий суд Москвы.

В ходе судебного разбирательства лишь Игорь Колпаков признал вину, хотя он не был согласен с размером вмененного в вину подсудимым ущерба в 397,44 млн руб. Остальные фигуранты вины не признавали. При этом они также спорили по поводу суммы ущерба: по их мнению, даже если признать, что мошенничество имело место, можно говорить не более чем о 50–100 млн руб. Да и эта сумма, утверждали господа Филимонов и Шмитько, не является ущербом как таковым, поскольку превышение расходов на отправку СМС-сообщений было связано с ростом подобных услуг у сотовых операторов.

Адвокаты подсудимых поддерживали эту позицию своих подзащитных, убеждая суд, что предполагаемый ущерб возник еще из-за того, что ряд операторов продолжали рассылать СМС-сообщения даже после окончания действия старых договоров, во время обсуждения и заключения новых.

«Они не могли на это время прекратить рассылку сообщений, поскольку такие действия могли грозить им крупными штрафами,— пояснял адвокат Олега Филимонова Андрей Некрасов.— А согласование контракта на рассылку, как в шутку говорили сами операторы, часто длилось дольше, чем время исполнения».

Господин Некрасов также утверждал, что следствие не предоставило доказательств вины его подзащитного. «Если исходить из материалов дела, то получается, что Олегу Филимонову вменили в вину сам факт общения с господами Шмитько и Колпаковым,— сказал адвокат.— При этом все свидетели обвинения подтвердили, что мой подзащитный не мог повлиять на повышение цен у операторов связи, которые те устанавливали самостоятельно».

Прокурор требовал приговорить каждого из подсудимых к восьми годам колонии общего режима, а всех троих солидарно — к уплате 397,44 млн руб. в счет погашения заявленного столичной прокуратурой в рамках процесса иска. В свою очередь, адвокаты господ Шмитько и Филимонова просили их клиентов оправдать, а защита Игоря Колпакова — проявить к нему снисхождение. Одновременно все адвокаты возражали против удовлетворения иска прокуратуры. При этом они напоминали, что потерпевшая сторона уже заявляла, что определится с претензиями к фигурантам дела лишь после вынесения приговора, тогда же в столичном правительстве обещали определить и размер причиненного ущерба.

В итоге председательствующая Ирина Зорина признала Игоря Колпакова, Олега Филимонова и Андрея Шмитько виновными в инкриминируемых им деяниях и приговорила первого к 6,5 года колонии общего режима, а двух других — к 7 годам каждого. Одновременно был в полном объеме удовлетворен иск прокуратуры Москвы к подсудимым. Адвокаты осужденных уже заявили “Ъ”, что будут добиваться обжалования приговора.

В компании «Ай-Теко» “Ъ” ранее заявляли, что уголовное дело не связано с их деятельностью. «Колпаков в последние годы самостоятельно и активно развивал ряд собственных бизнес-проектов, являясь учредителем нескольких ИТ-компаний, не имеющих отношения к "Ай-Теко",— сообщали там.— Каких-либо вопросов к "Ай-Теко" и ее руководству от правоохранительных органов не поступало».

Алексей Соковнин