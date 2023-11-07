Часть Крыма отошла «России»

Крымские власти нашли покупателя почти на 24 га в Феодосии, на участке ранее находился завод «Гидроприбор». Актив на торгах приобрела структура банка «Россия». Почти десять лет назад на этой площадке предполагалось строительство элитного туристического комплекса с мариной. Если этот проект будет реанимирован, то, по подсчетам экспертов, на его реализацию потребуется свыше 7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ООО «Южный проект» в середине октября выкупило 100% акций ОАО «Двухъякорная бухта» у минимущества Крыма, следует из материалов ГИС «Торги». Сумма сделки составила 262,5 млн руб. при начальной цене 250 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, 99,9% в «Южном проекте» принадлежит банку «Россия», основным владельцем которого считается Юрий Ковальчук. В банке на запрос “Ъ” не ответили. В министерствах курорта и имущественных и земельных отношений Крыма не смогли уточнить “Ъ”, какой проект планирует реализовать новый собственник, посоветовав обращаться за разъяснениями к нему.

На балансе «Двухъякорной бухты» находится около 24 га и постройки общей площадью 41,2 тыс. кв. м в Феодосии между поселком Орджоникидзе и мысом Киик-Атлама. Ранее здесь функционировал завод «Гидроприбор». Сейчас там, судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», действует в том числе платный пляж. Управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев считает, что за счет удобного выхода в море площадка подойдет как для размещения логистических мощностей, так и для туристического проекта.

Источники “Ъ” на рынке недвижимости Крыма отмечают, что, скорее всего, территория будет использоваться для рекреационного проекта. По их словам, ранее обсуждались планы строительства на месте бывшего завода «Гидроприбор» элитного яхт-клуба. Такая концепция, действительно, была ранее представлена фондом специальных гуманитарных проектов «Новый Крым». Она подразумевает строительство марины на 250 яхт, отеля на 200 номеров, 60 коттеджей и сопутствующей инфраструктуры. В фонде пояснили “Ъ”, что концепция разрабатывалась в 2014–2015 годах и сейчас ее перспективы до конца не ясны.

По оценкам основателя Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, объем инвестиций в такой проект может достигать 7 млрд руб. без учета инфраструктуры для непосредственно яхт-клуба, поскольку затраты на нее сильно зависят от существующих технических условий. Саму по себе идею эксперт считает перспективной: «В России около 10 тыс. индивидуальных лодок, которые многим негде хранить».

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин называет Феодосию популярной локацией в Крыму, на нее приходится 15–20% турпотока на полуостров. Но сам город, по его словам, не обладает развитой инфраструктурой, проигрывая Севастополю и Балаклаве, где сейчас функционирует яхтенная марина. Эксперт также обращает внимание на частые шторма и возможность промерзания зимой Черного моря в районе Феодосии.

По подсчетам господина Ромашкина, за последние два года турпоток в Крым сократился примерно в полтора раза из-за ограниченной работы местного аэропорта и негативных новостей, связанных с боевыми действиями РФ на Украине. По итогам 2023 года турпоток в Крым составит около 4,5 млн человек, прогнозирует эксперт. «С одной стороны, в Крыму дефицит высокобюджетных средств размещения, но с другой — из-за отсутствия авиасообщения обеспеченные туристы редко приезжают на полуостров»,— поясняет Сергей Ромашкин. По его словам, сейчас основная часть отдыхающих в Крыму — люди среднего достатка, добирающиеся на собственном автомобиле, а у таких туристов востребованы гостиницы уровня три-четыре звезды.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев; Александр Дремлюгин, Симферополь