Глюкоза выходит на аналоговый уровень

Российские фармацевтические компании стремятся занять нишу препарата для контроля уровня глюкозы «Оземпик», производитель которого — датская Novo Nordisk — прекращает поставки на рынок РФ. Вслед за «Герофармом» и «Промомедом» работу над аналогом лекарства начинает «ПСК Фарма». Каждому следующему дженерику предстоит конкурировать с предыдущими по цене, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«ПСК Фарма» в октябре получила разрешения на исследование биоэквивалентности препаратов SMGS и LRGS в области эндокринологии, обнаружил “Ъ” в реестре клинических исследований. Их дозировки (1,34 и 6 мг/мл) совпадают с дозировками лекарств для контроля уровня глюкозы семаглутида и лираглутида датской Novo Nordisk. Семаглутид в РФ известен под брендами «Оземпик» и «Ребелсас», лираглутид — «Саксенда» и «Виктоза». Источник "Ъ на рынке подтвердил, что «ПСК Фарма» планирует создать аналоги семаглутида и лираглутида. Гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро от комментариев отказалась.

«ПСК Фарма» входит в группу Rus Biopharm, специализируется на препаратах в направлениях пульмонологии, онкологии, неврологии и пр. По данным СПАРК, принадлежит уроженцу Индии Сатии Пунии. В 2022 году выручка «ПСК Фарма» выросла в 2,8 раза, до 5,88 млрд руб., чистая прибыль — в четыре раза, до 2,86 млрд руб.

Семаглутид и лираглутид применяются у пациентов с диабетом второго типа для контроля уровня глюкозы, а лираглутид зарегистрирован также для коррекции массы тела. По этому показанию в США, ЕС и других странах используется и Wegovy на основе семаглутида Novo Nordisk. В РФ этот препарат не зарегистрирован, но использовался против ожирения вне показаний. В мире Wegovy оказался столь популярен у худеющих, что производственные возможности Novo Nordisk не успевают за ростом спроса, сообщали СМИ.

Novo Nordisk планирует прекратить поставки «Оземпика» и «Ребелсаса» в РФ до конца 2023 года. Из аптек «Оземпик» стал пропадать весной, оставшись в госсегменте. По данным DSM Group, продажи семаглутида в аптеках за январь—сентябрь снизились год к году на 31,9%, до 1,75 млрд руб., лираглутида — на 50,4%, до 1,1 млрд руб. По данным Headway Company, госзакупки семаглутида за этот период выросли на 2,9%, до 468,3 млн руб.

Первые аналоги семаглутида в октябре этого года зарегистрировали «Герофарм» («Семавик») и «Промомед» («Квинсента»). «Промомед» также выпустил лираглутид под брендами «Энлигрия» и «Квинлиро». Срок действия патентной защиты лираглутида в РФ истек, но семаглутид защищен до 2035 года. «Герофарм» обращался в правительство РФ с просьбой о принудительной лицензии, говорил в октябре на форуме «Биотехмед» гендиректор компании Петр Родионов. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что ведомства собирают и анализируют информацию для принятия решения, включая потребность в препарате и невозможность его замены. Там добавили, что анализируют и возможность получения «на разумных коммерческих условиях» права на производство препарата Novo Nordisk. В Novo Nordisk от комментариев отказались. В «Промомеде» заявили “Ъ”, что за принудительной лицензией не обращались.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк говорит, что производители стремятся успеть занять нишу «Оземпика» и «Саксенды», так как потребители будут стремиться покупать препараты, которые появятся первыми. Компаниям также важно попасть в сегмент госзаказа, где закупки обычно проводятся на несколько месяцев вперед, добавляет он. Кроме того, отмечает господин Шуляк, каждому следующему дженерику предстоит конкурировать с предыдущими по цене.

Регионы уже начали заключать контракты на закупку «Семавика» «Герофарма». В Самарской области «Торговый дом БФ» обязался поставить для ГКУ «Самарафармация» в январе 2024 года 15 упаковок лекарства, следует из данных портала госзакупок. В Псковской и Калининградской областях контракты по «Семавику» находятся на подписании. Эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров говорит, что на стадии заключения контракта учесть вопросы интеллектуальной собственности нельзя.

Полина Гриценко