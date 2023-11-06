Комендантский час не повлияет на транзит из Херсонской области в Крым

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил журналистам, что действие комендантского часа не распространяется на движение автомобилей по дорогам, ведущим в Крым. Речь идет о направлениях Джанкой--Чонгар--Новоалексеевка--Мелитополь и Армянск--Чаплинка--Аскания-Нова--Новоалексеевка--Мелитополь. Слова господина Василенко приводит ТАСС.

Ранее сегодня, 6 ноября, глава Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал указ об увеличении комендантского часа с 7 ноября на четыре часа. Теперь он будет действовать с 20:00 до 6:00.

В присоединенных регионах — Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках — действует военное положение. Согласно ему, в субъектах был введен комендантский час и созданы отряды теробороны.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,

— в онлайн-трансляции «Ъ».