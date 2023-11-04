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Коммерсантъ FM
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Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157

Количество погибших в результате землетрясения в Непале достигло 157, еще 170 человек пострадали, сообщила пресс-служба Главного управления полиции Непала в соцсети X.

В полиции Непала ранее заявляли, что ожидают роста числа зафиксированных жертв, потому что связь со многими населенными пунктами, пострадавшими от землетрясения, затруднена.

Непальский центр мониторинга и исследований зафиксировал землетрясение 3 ноября в 23:47 по местному времени (21:02 мск). По данным Геологической службы США, магнитуда составила 5,6, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра — 6,0. Толчки ощущались в Нью-Дели, на расстоянии больше 800 км от эпицентра. Эпицентр был в районе Джаяркот, который находится в 400 км от столицы Непала Катманду.

Эрдни Кагалтынов

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