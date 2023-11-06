Что такое магнитные бури и как они влияют на людей
На Земле вечером 5 ноября произошла мощная магнитная буря уровня G3. Откуда берутся такие бури, какими бывают и как могут влиять на людей и технику — в справке «Ъ».
Северное сияние
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Как возникают магнитные бури
В зонах с пониженной температурой на Солнце (пятнах) периодически формируются области особой магнитной активности, которые извергают облака с магнитными частицами. Вспышки на поверхности Солнца высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц. Они движутся со скоростью около 400 км/с и могут проникать в магнитное поле Земли. Достигнув планеты, они влияют на ее магнитное поле, что, в свою очередь, выводит из строя электрические устройства.
Что такое магнитная буря
Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Зависят они от космической погоды — это изменения, вызванные вспышками на Солнце. Они могут влиять на спутниковые и другие технологии на Земле, а также на жизнь и здоровье людей.
Какими бывают магнитные бури
Ученые используют индекс G, который обозначает отдельный уровень опасности геомагнитной бури и степень ее влияния на электричество, связь, людей и животных.
Магнитные бури подразделяются на пять уровней:
G1 — незначительные магнитные бури. Не оказывают особого влияния на электросети и работу электронных приборов. Могут не ощущаться людьми.
G2 — умеренные. В некоторых случаях вызывают перепады напряжения, становятся причиной повреждения трансформаторов в северных широтах. Также влияют на движение космических аппаратов и на полярные сияния: они возникают дальше от полюсов.
G3 — сильные. Напрямую воздействуют на энергосистемы и вызывают перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. В этом случае полярные сияния возникают ближе к экватору. Именно такая магнитная буря случилась на Земле 5 ноября 2023 года.
G4 — тяжелые. Наблюдаются проблемы с контролем напряжения, ошибочные срабатывания защитных устройств. Создаются электрические токи в трубопроводах, ухудшаются спутниковая навигация и радиосвязь.
G5 — экстремально сильные. Масштабные проблемы с электросетью, вызывающие полное отключение и серьезные неполадки в работе спутников, радиосвязи. Полярные сияния могут возникнуть в субтропиках.
Как магнитные бури влияют на здоровье людей
Наиболее частые симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь:
- головная боль;
- бессонница;
- слабость;
- тахикардия;
- скачки артериального давления.
В группу риска попадают люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как воздействие геомагнитных бурь напрямую влияет на кровообращение. Чаще всего попадают в больницу с инфарктом миокарда, поражением сосудов головного мозга, сильной болью в сердце и тахикардией.
Врачи рекомендуют таким людям:
- контролировать артериальное давление;
- проконсультироваться со своим лечащим врачом о дозировке и частоте приема препаратов;
- держать все необходимые лекарства и воду рядом с собой;
- избегать стресса, негативных эмоций;
- ограничить алкоголь, сигареты и вредную еду.