Детская железная дорога появится в Перми не раньше 2027 года

Срок реализации проекта строительства детской железной дороги в Перми продлили на два года. С корректировкой параметров к властям Пермского края обратился инициатор проекта — Свердловский филиал ОАО «РЖД». Соответствующая заявка была рассмотрена на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, которое состоялось на прошлой неделе. Протокол заседания опубликован на сайте минэкономразвития. Согласно документу, срок окончания строительства детской железной дороги переносится с 2025 на 2027 год. При этом объем инвестиций в проект увеличится на 766 млн руб. и составит почти 1,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

Напомним, в апреле прошлого года стало известно о строительстве 26-й детской дороги в стране. Проектом создания малой магистрали предусмотрено строительство узкоколейной экскурсионной железной дороги и учебно-экспозиционного центра с музеем и уникальным круговым депо — по подобию круговых депо железных дорог XIX века.

Детскую дорогу планируется расположить вдоль реки Камы, ее длина составит около 4 км. Однопутный участок с шириной колеи 750 мм будет проложен от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». Для организации движения будет задействован как современный, так и раритетный подвижной состав: три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов.

На первом этапе обучаться на ДЖД смогут 950 детей, в том числе 250 — по системе «Кванториум». При этом детская дорога может быть включена в туристические маршруты Перми.