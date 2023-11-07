Серхио Перес нашел свое место

Макс Ферстаппен улучшил свой же рекорд по количеству побед, одержанных в сезоне,— теперь их на его счету 17. В воскресенье голландец стал победителем Гран-при Сан-Паулу, привычно не дав соперникам ни единого шанса. Но не меньшей похвалы, чем Ферстаппен, от руководства команды Red Bull получил ее второй номер — Серхио Перес. Даже несмотря на то, что на последних секундах упустил место на подиуме. Ведь четвертое место мексиканца на фоне неубедительного выступления Льюиса Хэмилтона практически гарантирует ему второе место по итогам сезона. В истории Red Bull это будет первый случай, когда и чемпионский, и вице-чемпионский титулы достанутся ее гонщикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на то что Серхио Перес (слева) упустил место на подиуме, руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер назвал его выступление в Бразилии блестящим

Фото: Mark Thompson / Getty Images Несмотря на то что Серхио Перес (слева) упустил место на подиуме, руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер назвал его выступление в Бразилии блестящим

Фото: Mark Thompson / Getty Images

Команда Red Bull в нынешнем сезоне выиграла, казалось бы, уже все, что можно. Первый номер «конюшни» Макс Ферстаппен досрочно оформил свой третий чемпионский титул. Сама команда тоже досрочно завоевала Кубок конструкторов. Стремиться в такой ситуации вроде бы уже не к чему. Однако кое-что в руководстве Red Bull еще хотели бы получить. Речь о том, чтобы обеспечить другому своему гонщику, Серхио Пересу, второе место по итогам сезона. Нельзя сказать, что от этого зависит что-то действительно важное. Но такой вот дубль мог бы лишний раз подчеркнуть тотальное превосходство Red Bull над конкурентами. К тому же еще ни разу в своей истории Red Bull в одном сезоне не получала первое и второе места в итоговой классификации (чемпионских титулов у гонщиков команды семь).

Но на пути реализации плана по захвату формульного господства стояло одно препятствие — нестабильность Серхио Переса. Мексиканца в этом сезоне сильно критикуют, и поводы для этого есть. Имея в распоряжении машину не просто чемпионского класса, а обеспечивающую возможность громить конкурентов одной левой, он чаще разочаровывает, чем дает поводы для оптимизма. Неудивительно, что в паддоке не утихают разговоры о том, что в Red Bull, несмотря на то что контракт Переса рассчитан и на 2024 год, активно ищут ему замену.

В Бразилии, однако, Перес во многом реабилитировался. Нет, он не выиграл гонку. Об этом не могло быть и речи. Выиграл ее, разумеется, Ферстаппен. Он был лучшим на первом старте, он был лучшим на старте втором (сразу после начала гонки случился завал с участием нескольких машин, что вынудило директорат гонки вывесить красные флаги и начинать полчаса спустя все сначала), он был вне конкуренции по ходу дистанции. Для Ферстаппена это 17-я победа в сезоне и улучшение его же собственного рекорда. За карьеру у голландца набралось уже 52 выигранных Гран-при (по этому показателю он обошел Алена Проста). Правда, до рекорда Ферстаппену еще ехать и ехать — он принадлежит Льюису Хэмилтону (на счету семикратного чемпиона мира 103 выигранных Гран-при). Чаще Ферстаппена побеждали также Михаэль Шумахер (91 раз) и Себастьян Феттель (53). А еще Ферстаппен обеспечил себе показатель минимум в 77% выигранных гонок в сезоне (сейчас у него 85% побед, а впереди еще две гонки, и он может улучшить этот показатель). Это тоже своего рода рекорд. Причем прежнее достижение держалось с 1952 года. Тогда Альберто Аскари выиграл шесть из восьми гонок (75% побед), из которых состоял чемпионат.

Что касается Переса, то он был четвертым. Хотя вполне мог стать и третьим. Мексиканец, совершивший прорыв с девятого места, долго бодался с Фернандо Алонсо. На 70-м круге он все-таки его обошел и, видимо, уже готовился взойти на подиум вместе с Ферстаппеном и занявшим второе место Ландо Норрисом (McLaren). Но многоопытный испанец воспользовался небольшой помаркой соперника и вернул себе третью позицию, опередив мексиканца на какие-то 53 тысячных секунды. Обидная, конечно, осечка, но босс Red Bull Кристиан Хорнер все равно назвал выступление своего гонщика блестящим и заявил, что «прежний Перес вернулся».

Наверняка, впрочем, на реакцию Хорнера повлияло еще и то, что первый номер Mercedes Льюис Хэмилтон выступил в Бразилии неудачно. Только он имел реальные шансы потеснить Переса со второго места в итоговой классификации. Но на «Интерлагосе» Mercedes не ехал, и Хэмилтон финишировал только восьмым, а Джордж Расселл и вовсе сошел с дистанции. У него перегревался мотор, и команда решила не продолжать гонку, после которой босс Mercedes Тото Вольф назвал машину своей команды «убогой». «Мы были вторыми по скорости и на прошлой, в Мексике, и на позапрошлой, в США, гонках (на Гран-при США Хэмилтон был лишен второго места за нарушение командой технического регламента.— “Ъ”), а тут ничего не получалось. Все было ужасно. Могу только посочувствовать Льюису и Джорджу»,— отметил господин Вольф. А Хэмилтон, в свою очередь, заявил, что рад, что с этой машиной он навсегда распрощается уже через два этапа.

Осечка Хэмилтона привела к тому, что Перес оторвался от него на 32 очка. Огромный отрыв с учетом того, что до конца чемпионата осталось всего две гонки. Отыграть его теоретически можно, но на практике маловероятно.

Александр Петров