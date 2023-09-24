В ДНР ввели комендантский час по будням

В Донецкой Народной Республики (ДНР) введен комендантский час. Он будет действовать по будням с 23:00 до 04:00. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин 18 сентября. Документ вступил в силу со дня опубликования — 24 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«На территории Донецкой Народной Республики установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов»,— говорится в документе. В период действия комендантского часа также ограничивается движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального разрешения.

Находиться на улице во время комендантского часа запрещено всем гражданам, за исключением сотрудников органов безопасности, а также некоторых предприятий, в частности обеспечивающих бесперебойное снабжение продуктами питания и восстановление населенных пунктов.