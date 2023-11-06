Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Краснодаре

Вечером накануне, 5 ноября, в Краснодаре произошло массовое ДТП. На улице Мачуги столкнулись четыре машины, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

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По данным ведомства, 32-летний водитель «Киа» ехал по Мачуги со стороны улицы Дмитрия Благоева в сторону улицы Автолюбителей. Он не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди «БМВ», машины столкнулись. После этого корейская иномарка выехала на встречку, где врезалась в «Хендай». Последний опрокинулся и столкнулся с припаркованным автомобилем «ВАЗ».

Пострадали в результате аварии водитель «Киа» и трое его пассажиров. Всем им назначено стационарное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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