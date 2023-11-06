Вместо медцентра инвестор построит отель и его часть подарит краевому правительству

Минэк Пермского края внес изменения в приоритетный проект ООО «Управление проектами». Ранее инвестор собирался построить в Перми медицинский центр на ул. Героев Хасана, 24. Вместо медучреждения теперь инвестор возведет на площадке возле клинической больницы №3 гостиничный комплекс из двух очередей. Стоимость проекта вырастет с 420 млн до 1,3 млрд руб. Первую очередь планируется сдать в декабре 2026 года, а вторую — в апреле 2028 года.

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Как указано в документах краевого минэка, инвестор обязался подарить правительству Пермского края не менее 700 кв. м. отеля. В краевом минэке не стали комментировать изменения.

ООО «Управление проектами» ранее контролировалось бывшим председателем совета директоров «Медлайфа» Вячеславом Логиновым. В октябре компанию выкупил пермский застройщик Леонид Крепак.

Стоит отметить, что участок под строительство медицинского центра компания получила без торгов, в качестве приоритетного инвестиционного проекта (ПИП).