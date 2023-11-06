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Сборы фильма «По щучьему велению» превысили 1,2 млрд руб. по итогам второго уикенда

Сборы фильма «По щучьему велению» превысили 1,2 млрд руб.

Фильм «По щучьему велению» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ во второй уикенд подряд. В общей сложности российская картина собрала уже 1,28 млрд руб., сообщил kinobusiness.com.

Лидеры кинопроката 2–5 ноября:

  • «По щучьему велению» — 615 млн руб. (всего — 1,28 млрд руб.);
  • «Человек ниоткуда» — 47,7 млн руб.;
  • «Пять ночей с Фредди» (без РФ и Белоруссии) — 38,6 млн руб. (135,3 млн руб.);
  • «Повелитель ветра» — 34,9 млн руб. (466,6 млн руб.);
  • «Императрицы» — 34,1 млн руб. (95,3 млн руб.).

По итогам второго уикенда после премьеры фильм «По щучьему велению» собрал около 600 млн руб.— это на 47% больше, чем за первый уикенд. Для сравнения, «Последний богатырь» во второй уикенд собрал на 14% больше выручки. За всю историю российского кинопроката большая касса второго уикенда была только у «Чебурашки», «Холопа» и «Движения вверх». Все эти фильмы шли в новогодние праздники. Вне периода длинных новогодних праздников лучшим результатом были 517 млн руб. у «Короля Льва».

В общей сложности российские кинотеатры за уикенд собрали примерно 1 млрд руб. Со времени ухода голливудского кино лучшие показатели были только в три первых январских уикенда.

О лидере кинопроката — в материале «Ъ» «И печи наши быстры».

Леонид Уварчев

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