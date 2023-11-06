Ирландия рассматривает отмену бесплатного проживания для украинцев

Правительство Ирландии планирует отменить бесплатное проживание для украинских беженцев. Премьер Лео Варадкар объяснил это нехваткой жилья — беженцам приходится жить в палатках и контейнерах. За последние два года в Ирландии размещено около 100 тыс. беженцев.

«Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток приезжающих, чтобы у нас было больше времени для решения вопросов размещения и других»,— сказал господин Варадкар журналистам (цитата по Irish Times).

Премьер отметил, что в Ирландии будут по-прежнему рады украинцам, им не будут отказывать в приеме. «Но ситуация, которая сложилась на этот момент в том, что число украинцев очень большое»,— объяснил он. Премьер предлагает обратиться к опыту других европейских стран, которые принимают беженцев. Он отметил, что там, например, нет неограниченного числа бесплатного жилья.

Кроме того, власти рассматривают вопрос изменения порядка выплаты пособий. Правительство хочет побудить людей устраиваться на работу.

Каждую неделю в Ирландию прибывают 500–800 украинцев. 30% из них до приезда в Ирландию просили временной защиты в другой европейской стране. Около 14 тыс. украинских беженцев трудоустроены.