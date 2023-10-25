На улице Бурцева в Петербурге реконструировали систему освещения

В Кировском районе Санкт-Петербурга завершена реконструкция наружного освещения на лице Бурцева. Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» установили там 61 светодиодный светильник и 40 металлических опор. Для работы фонарей было проложено 2,3 км линий, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В целом в 2023 году планируется завершить реконструкцию и строительство освещения на 40 объектах улично-дорожной сети Петербурга, в том числе на двух — в Кировском районе, отметили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новую систему освещения специалисты «Ленсвета» оборудовали также на Ушаковской набережной в Приморском районе Петербурга.

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