В Дегтярном переулке модернизировали систему наружного освещения

В Дегтярном переулке в центре Санкт-Петербурга завершена модернизация системы наружного освещения. Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» разместили на существующих тросовых растяжках 52 современных светодиодных фонаря. Новое оборудование позволяет снизить потребление электроэнергии в полтора раза, уточнили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Также в 2023 году в Центральном районе Петербурга запланировано завершить реконструкцию и строительство освещения в трех скверах, рассказали в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новую систему освещения специалисты «Ленсвета» оборудовали также на Ушаковской набережной в Приморском районе Петербурга и на улице Бурцева в Кировском районе города.

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