На Ломаной улице в Петербурге оборудовали новую систему освещения

В Московском районе Санкт-Петербурге завершились работы по реконструкции наружного освещения на Ломаной улице. На участке от Московских ворот до Цветочной улицы специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» установили 18 металлических опор и 20 современных светильников, проложено 550 метров линий электроснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

Как уточнили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, до этого при освещении Ломаной улицы использовались подвесные светильники на растяжках, запитанные по неизолированному проводу. Теперь же на объекте размещены металлические опоры, устаревшие источники света и линии демонтированы.

«Ъ-СПб» писал, что ранее систему наружного освещения модернизировали также в Дегтярном переулке, на улице Бурцева и на Ушаковской набережной.

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