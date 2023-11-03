Новую систему освещения оборудовали на Английской набережной в Петербурге

На Английской набережной в центре Санкт-Петербурга модернизировали систему наружного освещения, оборудовав ее светодиодными фонарями.

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, в рамках выполненных работ на Английской набережной обновлен 41 фонарь. Натриевые светильники заменили на светодиодные. Благодаря замене на энергоэффективное оборудование потребляемая мощность светильников снизилась в 1,6 раз, уточнили специалисты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге также модернизировали систему освещения на Ломаной улице в Московском районе, в Дегтярном переулке в центре города, на улице Бурцева и на Ушаковской набережной.

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