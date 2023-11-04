В Ижевске построят региональный центр развития баскетбола РФБ

Глава Удмуртии Александр Бречалов и президент Российской федерации баскетбола, уроженец Ижевска Андрей Кириленко подписали соглашение о строительстве регионального центра развития баскетбола РФБ в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республике. Подписание прошло в торжественной обстановке на стенде Удмуртии на международной выставке-форуме «Россия». Она открылась 4 ноября в Москве на ВДНХ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Центр развития баскетбола площадью 4,5 тыс. кв. м построят на набережной Ижевского пруда в Октябрьском районе столицы Удмуртии. В нам будет многофункциональный баскетбольный зал на три площадки с трибунами, где можно будет проводить соревнования международного уровня, комфортные раздевалки, зона СПА с двумя бассейнами и банным комплексом, а также массажные кабинеты и комнаты релаксации. В здании также предусмотрят гостиницу для спортсменов. Реализовать этот проект планируется в 2024-2027 годах.

Александр Бречалов, комментируя подписание соглашения, отметил, что отношения региона с Российской федерацией баскетбола всегда на стабильно высоком уровне.

«Я хочу поблагодарить Андрея, всю команду, Марата Зиятдинова (председатель федерации баскетбола «Удмуртия».— «Ъ-Удмуртия») за то, что они не просто развивают баскетбол, не просто поддерживают инициативы, а предлагают и реализуют проекты выше ожиданий. Именно поэтому в Удмуртии проходят хорошие турниры, именно поэтому у нас открываются новые площадки, новые центры. В прошлом году мы с Андреем Кириленко и Петром Фрадковым (председатель ПСБ.— «Ъ-Удмуртия») открыли крутейший центр уличного баскетбола. Все лето, даже сейчас до первого снега он битком»,— отметил глава республики.

По его словам, в Удмуртии баскетболом занимаются больше 14 тыс. человек. Новый центр станет большим и долгожданным событием как для профессиональных спортсменов и любителей, добавил руководитель региона.

«Мне всегда хочется видеть современные красивые инфраструктурные проекты у нас в регионах, потому что подрастающее поколение должно находиться в таких условиях. Когда я был маленьким мечтал, когда же будут классные площадки, когда же будет классный зал и сейчас у нас есть возможность реализовывать это. Мне хочется сказать огромные слова благодарности главе Удмуртской Республики Александру Бречалову за поддержку. Проект центра развития баскетбола это первый и серьезный как должен выглядеть в будущем Ижевск и Удмуртия в целом»,— отметил Андрей Кириленко