Стенд «Мы из Удмуртии» начал работу на выставке «Россия» на ВДНХ

Стенд «Мы из Удмуртии» открылся на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, открытие проходило в формате квартирника. Гости выставки смогли пообщаться с амбассадорами региона — президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко, биатлонистом Иваном Черезовым, вратарем сборной России по следж-хоккею Владимиром Каманцевым, балериной и первой солисткой Мариинского театра Еленой Евсеевой. Открывал работу стенда глава Удмуртии Александр Бречалов.

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«Сегодня мы познакомим жителей России с теми, кто создает все то, чем гордится Удмуртия. У нас потрясающие люди, работоспособные, трудолюбивые и любящие свою родину. И этот стенд в первую очередь про них, потому что без труда врачей, педагогов, заводчан, селян ничего бы не получилось. Здесь каждый гость сможет увидеть и послушать рассказы предпринимателей, сфотографироваться с легендарным мотоциклом «ИЖ» и понять, чем Удмуртия уникальна»,— отметил глава республики.

Здесь можно познакомиться с интерактивными презентациями о жителях республики, представителях разных сфер, предпринимателях и социальных проектах. Представлены перспективные направления развития региона. Среди первых гостей стенда были 40 воспитанников детских домов со всей республики, участвовавшие и победившие в различных конкурсах и соревнованиях.

Выставка-форум «Россия» начала свою работу 4 ноября. На ней представлены достижения последних лет страны и ее регионов в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. 5 декабря на ВДНХ пройдет День Удмуртии.