26 ноября исполняется 44 года губернатору Новгородской области Андрею Никитину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Никитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Никитин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов:

— Уважаемый Андрей Сергеевич, примите самые теплые поздравления с днем рождения! Вам удалось создать в Новгородской области эффективную команду, которая мощно работает на благо региона: развивает промышленность, инновационный сектор, образование, культуру. В мою бытность заместителем председателя правительства России нам удалось совместно решить целый ряд вопросов по укреплению предприятий оборонно-промышленного комплекса Новгородской области. А сегодня регион успешно работает по многим направлениям с «Роскосмосом». Одно из них — работа с молодежью. Новгородские ребята встречаются с космонавтами, участвуют в различных конкурсах и олимпиадах. И я вижу Ваше неравнодушие, искренний интерес к нашим совместным проектам. Надеюсь, наше сотрудничество будет крепнуть и все Ваши планы по превращению древней новгородской земли в сильный современный регион будут реализованы. Желаю Вам счастья, здоровья, успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»