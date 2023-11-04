Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» могут передать другим компаниям

Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» может быть передана другим перевозчикам. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации. По данным «Ведомостей», авиакомпании могут вернуть право летать по этим направлениям после того, как она подпишет трехсторонний договор с Национальной лизинговой компанией (НЛК) и нынешним лизингодателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Овсюков / "Уральские авиалинии" Фото: Дмитрий Овсюков / "Уральские авиалинии"

Сейчас права на выполнение зарубежных рейсов «Уральских авиалиний» могут быть временно переданы «Аэрофлоту», «Азимуту», Red Wings, Azur Air. Речь, в частности, идет о полетах в Китай, ОАЭ, Таиланд, Турцию, Узбекистан.

Ранее «Ъ» сообщал, что у компании возникли сложности с переоформлением самолетов Airbus в российскую собственность, из-за чего подписание договора затянулось. Задержка с переоформлением самолетов в российскую собственность возникла из-за более жестких требований, которые предъявляют власти к частным авиакомпаниям.

По данным источников, от перевозчика требуют оформить финансовый лизинг, оплатив от 30% до 40% от стоимости самолетов в качестве депозита. Также «Уральским авиалиниям» предложили ежегодно переводить фиксированную долю своей чистой прибыли — 30–40% — в зачет выкупа воздушных судов у государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте