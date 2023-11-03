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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил новых иноагентов

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В него попали журналисты Дмитрий Губин, Андрей Солдатов, ведущий «Ходорковский LIVE» (Михаил Ходорковский внесен в реестр иноагентов) и бывший корреспондент «Дождя» (признана нежелательной организацией) Дмитрий Еловский, политолог Мария Снеговая, юрист и бывший следователь Кирилл Качур.

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Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

Фото: @gubin_onair

Андрей Солдатов

Андрей Солдатов

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Дмитрий Еловский

Дмитрий Еловский

Фото: ВШЭ

Мария Снеговая

Мария Снеговая

Фото: @MSnegovaya

Кирилл Качур

Кирилл Качур

Фото: @kirill_kachur

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Дмитрий Губин

Фото: @gubin_onair

Андрей Солдатов

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Дмитрий Еловский

Фото: ВШЭ

Мария Снеговая

Фото: @MSnegovaya

Кирилл Качур

Фото: @kirill_kachur

Минюст приводит следующие основания для внесения в реестр:

  • Дмитрий Губин участвовал в «создании и распространении» материалов иностранных агентов; «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России, а также «недостоверную информацию» о решениях, принимаемых российскими властями, и действиях ВС РФ;
  • Дмитрий Еловский «распространял недостоверную информацию» о решениях российских властей, выступал против спецоперации на Украине, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов; шеф-редактор издания, созданного иностранным агентом;
  • Кирилл Качур «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа» России и ВС РФ; распространял «недостоверную информацию» о принимаемых российскими властями решениях;
  • Андрей Солдатов участвовал на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами; участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов; выступал против спецоперации на Украине; «распространял недостоверную информацию» о принимаемых властями России решениях;
  • Мария Снеговая участвовала в качестве респондента на предоставляемых иностранными структурами информационных площадках; участвовала в создании и распространении материалов иноагентов; осуществляла действия, «направленные на формирование негативного образа» России и вооруженных сил; сотрудник различных американских аналитических центров и университетов.

Минюст также сообщил об исключении из реестра иностранных агентов региональной национально-культурной общественной организации «Туба калык» из Республики Алтай. Решение принято в связи с ликвидацией организации.

Лусине Баласян

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