Два комитета Заксобрания Ульяновской области не поддержали проект бюджета региона

В Законодательном собрании Ульяновской области на заседании комитета по природопользованию и охране окружающей среды и комитета по аграрной и продовольственной политике не поддержали проект бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, направив документ на доработку. Об этом сообщается на официальном сайте областного парламента.

Региональному правительству рекомендовано выделить из областной казны в 2024 году дополнительно 221 млн руб. на реализацию госпрограммы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области». Члены комитета по природопользованию и охране окружающей среды уверены, что эти средства будут найдены.

На заседании комитета по аграрной и продовольственной политике депутаты отметили острую необходимость обеспечения финансовой поддержки агропредприятий. В противном случае показатели в растениеводстве могут снизиться, а финансово-экономическое положение в АПК региона в целом ухудшится. «Урожай хороший, но сегодня не так просто его продать, цена на продукцию — низкая. Поэтому многие агропредприятия находятся в тяжелом положении, в том числе фермеры, которые являются опорой жизни на селе», — отметил председатель аграрного комитета Заксобрания Рамиль Хайруллин.

По предварительным подсчетам, это дополнительная финансовая нагрузка на сельхозпредприятия обойдется в 1 млрд руб.

Евгений Чернов