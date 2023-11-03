Путин о начале СВО: России пришлось «расчехлить автомат»

Президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ ответил на вопрос журналиста о том, принял бы он решение о начале боевых действий на территории Украины, если бы знал, «как все это будет».

«У нас другого выбора не было. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись. Нет, к сожалению, это нельзя было сделать. Почему? Потому что на нас уже напали»,— сказал он.

На встрече президент также заявил, что решение о присоединении Крыма к России не было бы принято, если бы отношения с Украиной выстраивались «по-современному, доброжелательно». По его словам, «не было бы этих переворотов государственных», если бы «к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально».

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».