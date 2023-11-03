Путин встретился с новым составом Общественной палаты

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ поблагодарил ее членов за внимание к происходящим событиям и выбор в пользу «гражданской позиции». По его словам, поскольку Россия «становится самодостаточной», необходимо сосредоточиться на внутренней повестке. Комментируя ситуацию на Украине, президент сказал, что мысль о возвращении Крыма не возникла бы, если бы в стране не устроили госпереворот и не притесняли русскую культуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (справа)

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (справа)

Фото: пресс-служба президента РФ

«Когда мы перестаем, как нам когда-то говорили, тыкали пальцем в нас, что мы "бензоколонка", а не экономика, вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет все больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности»,— сказал господин Путин.

На встрече Владимир Путин также прокомментировал ситуацию на Украине. Он заявил, что решение о вхождении Крыма в состав России не было бы принято, если бы отношения с Украиной выстраивались «по-современному, доброжелательно». «Если бы там было все хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы этих переворотов государственных, разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали?» — пояснил президент.

Владимир Путин добавил, что притеснение культуры, языка и традиций, в которых он обвинил «западных завоевателей», ведет к исчезновению народа как этноса: «Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного — нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели».

Впервые в состав Общественной палаты РФ вошли представители присоединенных регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Владимир Путин подчеркнул, что на этих территориях необходимо постепенно и «с уважением к обществу» внедрять российские стандарты. «Конечно, повторяю, нам и самих этих проблем хватает. Но просто уровень совсем разный»,— сказал он.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».