Большинство россиян осуждают участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Большинство россиян (60%) с осуждением относятся к участникам недавних беспорядков в аэропорту Махачкалы, показал опрос ВЦИОМ. При этом три из четырех респондентов (79%) уверены, что они были организованы, лишь каждый десятый считает их стихийными действиями (10%). Самые популярные ответы на вопрос, кто выступил организатором: западные спецслужбы (26%), украинские спецслужбы (13%) или лидеры среди недовольных мусульман Дагестана (11%). Самих участников беспорядков большинство респондентов считает преступниками, которые нарушили работу аэропорта (27%) или пособниками врагов, действия которых направлены на дестабилизацию ситуации в стране (26%).

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Почти каждый второй опрошенный выступает за жесткое наказание участников беспорядков в аэропорту, каждый третий высказался против, каждый пятый не определился. Добавим, что президент Путин, комментируя события в Махачкале на встрече с новым составом Общественной палаты 3 ноября, отметил, что на них следует отреагировать «в соответствии с законом».