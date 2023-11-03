Путин: еврейские погромы в России пытаются организовать «заокеанские деятели»

Президент России Владимир Путин заявил, что к организации беспорядков в аэропорту Махачкалы причастны «заокеанские деятели». Отреагировать на этот случай, по его словам, необходимо «в соответствии с законом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Удивляет позиция этих заокеанских деятелей: они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство»,— сказал президент на встрече с новым составом Общественной палаты России (цитата по ТАСС).

Владимир Путин добавил, что на фоне «происходящих ужасов» в Израиле и секторе Газа «легко вбросить искру», потому что «смотришь на страдающих окровавленных детей — кулаки сжимаются и слезы на глазах наворачиваются». При этом, по его словам, необходимо воспринимать происходящие события «с ясной головой» и понимать, «где корень зла».

30 октября Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза по ситуации в Махачкале. На следующий день пресс-секретарь президента рассказал, что по итогам встречи в России запланировали «усилить меры по противодействию вмешательства извне».

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября. Толпа протестующих прорвалась в терминал вылета и проникла на взлетную полосу. В сети опубликованы видео, на которых участники беспорядков проводили «досмотр» паспортов у прибывших пассажиров с целью найти среди них израильтян.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Дагестан вне подозрений».

Петр Бузлаев