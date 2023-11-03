Франшиза в ритейле как эффективная инвестиция

В Санкт-Петербурге представители власти и предприниматели, а также собственники коммерческой недвижимости и инвесторы обсудили перспективы развития бизнеса в сфере продовольственного ритейла и возможностей для начинающих бизнесменов. Мероприятие было организовано торговой сетью «Пятерочка» (входит в X5 Group) при поддержке ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бизнес-завтрак: «Пятёрочка Франчайзинг: новые возможности в продуктовом ритейле» Фото: Елизавета Медуницкая Бизнес-завтрак: «Пятёрочка Франчайзинг: новые возможности в продуктовом ритейле» Фото: Елизавета Медуницкая Следующая фотография 1 / 2 Бизнес-завтрак: «Пятёрочка Франчайзинг: новые возможности в продуктовом ритейле» Фото: Елизавета Медуницкая Бизнес-завтрак: «Пятёрочка Франчайзинг: новые возможности в продуктовом ритейле» Фото: Елизавета Медуницкая

Свой первый магазин торговая сеть открыла именно в Северной столице еще в 1999 году. За 24 года по всей стране появилось уже более 20 тыс. торговых точек ритейлера. По собственным подсчетам сети, каждая десятая покупка продуктов питания в стране происходит в «Пятерочке».

Выстроить такую масштабную сеть с нуля — задача не для каждого бизнесмена. Тем не менее продовольственный ритейл остается одной из самых привлекательных сфер для развития собственного дела: в 2022 году половина всех вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства пришлась на торговлю.

Приобретая франшизу, предприниматель получает возможность управлять магазином с проверенной бизнес-моделью под уже известным и хорошо узнаваемым брендом. «Пятерочка», например, развивает франчайзинг с 2009 года. На сегодняшний день по этой схеме работает более 300 партнерских магазинов. А к 2024 году сеть планирует удвоить количество открытий по франшизе.

«Основная цель направления — развитие предпринимательства в России. В открытых статистических данных мы видим, что большая доля стартапов уже через год-два банкротится. Поэтому франшиза проверенного бренда для предпринимателя может стать отличным стартом, если она качественно проработана и если есть достойная поддержка от правообладателя. Мы хотим, чтобы бренд помог начинающим и уже состоявшимся предпринимателям диверсифицировать свой бизнес. А далее развиваться, зарабатывать больше и соответственно улучшать уровень жизни людей»,— подчеркнул Михаил Кольцов, директор департамента франчайзинга торговой сети.

Спикера поддержал Дмитрий Панов, депутат, руководитель профильной комиссии по инвестициям Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатор ОО «Деловая Россия» по СЗФО. Он отметил, что такие задачи полностью соответствуют курсу правительства.

«Сейчас мы можем наблюдать, как расширяются торговые сети с гарантированным качеством. Очень важно, чтобы франчайзи были так же ответственны и дисциплинированны»,— подчеркнул Дмитрий Панов.

За практически 15 лет развития направления франчайзинга «Пятерочка» проработала разные схемы взаимодействия с партнерами-франчайзи, а в 2018 году перешла к модели обратного франчайзинга. И именно обратная франшиза оказалась самой востребованной, по ней с момента перезапуска ежегодно открывалось не менее 10–15 магазинов, а предприниматели имели в портфеле сразу по несколько точек, не останавливаясь на одной.

«В сентябре 2023 года было открытие 300-го магазина франчайзинга, а в декабре мы планируем отпраздновать старт работы 350-го магазина»,— подчеркнула Ольга Маремьянина, руководитель направления развития франчайзинга сети.

Все дело в модели

Продуктовый ритейл — это та отрасль, которая за последние годы прошла не один стресс-тест на гибкость и адаптивность. Если человек в рамках экономии расходов может отказаться от покупки автомобиля, недвижимости, премиальных услуг, то в случае с продуктами питания этого не произойдет. Таким образом, делая выбор в пользу франшизы в продуктовом ритейле, предприниматель инвестирует в устойчивый бизнес и в свое стабильное будущее.

Востребованность модели обратного франчайзинга сеть объясняет оптимальным распределением задач между партнером и головным брендом.

По словам Ольги Маремьяниной, при открытии магазина по такой франшизе инвестиции и трудозатраты франчайзера и франчайзи будут примерно одинаковы. Сеть берет на себя поставку товара, формирование ассортиментной матрицы и ценообразование, а также продвижение под брендом «Пятерочка» согласно общей маркетинговой стратегии (промо-акции на товары, реклама). Кроме того, сеть предоставляет собственные ноу-хау в организации технологического процесса, а курирующие представители сети осуществляют постоянную поддержку франчайзи. Также ритейлер проводит обучение персонала из команды партнера, от менеджера до директора, и в дальнейшем поддерживает квалификацию сотрудников.

В свою очередь франчайзи должен эффективно организовать операционные процессы в магазине. Также на его плечи ложатся операционные расходы: аренда помещения, покупка оборудования, зарплата персоналу и оплата коммунальных услуг.

При модели обратного франчайзинга партнер получает ежемесячный стабильный доход, который устанавливается в рамках договора и составляет в среднем 20% от выручки.

«Модель прямого франчайзинга, безусловно, дает больше свободы предпринимателю в принятии решений, но самое главное — ему необходимо прогнозировать выход на точку безубыточности. В модели обратного франчайзинга на точку безубыточности предприниматель выходит практически сразу»,— подчеркивает Ольга Маремьянина.

Не всякий предприниматель подойдет?

Взвешивает все «за» и «против» перед открытием нового магазина не только франчайзи, но и сама торговая сеть. Перед заключением договора сеть оценивает локацию, в том числе по проходимости людей, и соответственно составляет прогноз по товарообороту. Затем готовится ТЭО, техническое задание на ремонтно-строительные работы. Кроме того, проводится и оценка самого предпринимателя.

По словам Ольги Маремьяниной, требования к франчайзи тоже есть. «Это желание развивать перспективное направление деятельности, готовность соблюдать наши стандарты и амбициозность. Мы годами зарабатывали репутацию удобного магазина у дома с доступными и свежими продуктами. Наш бизнес очень клиентоцентричен. И от наших партнеров мы ожидаем разделения нашей философии, наших ценностей»,— отметила спикер.

Валерия Осташева, руководитель направления привлечения франчайзи торговой сети, рассказала о финансовой модели бизнеса. Так, при открытии магазина стандартного формата нужно соблюсти следующие требования: минимальный метраж помещения от 400 кв. м, минимальная площадь торгового зала от 270 кв. м, рекомендовано также наличие зоны парковки на 10 машиномест. Затраты составят в среднем на строительно-ремонтные работы около 8 млн рублей, а на оборудование — около 11 млн рублей. Также платится разово паушальный взнос 500 тыс. рублей на весь срок заключения договора (он составляет, как правило, 10 лет).

Она также отметила, что, несмотря на достаточно высокий порог входа, спрос на приобретение франшизы ритейлера остается очень высоким. Например, только за последний год сеть обработала около 1300 обращений. «На сегодняшний день мы уже стабильно имеем в месяц порядка 300 обращений. Люди хотят инвестировать»,— прокомментировала Валерия Осташева.

На мероприятии Сергей Серогозов, франчайзи торговой сети «Пятерочка», поделился своей историей работы с ритейлером. В сентябре предприниматель открыл первый магазин в Московской области, а в декабре уже планирует запустить новую точку в Ленобласти. «Со стороны сотрудников “Пятерочки” были выполнены все условия. Мы 24 часа в сутки были на связи, и я чувствовал большую поддержку. Два месяца магазин успешно работает, и впереди у нас еще большие планы»,— поделился он.

Алла Михеенко