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В российских школах пройдет «Атомный урок»

Учителям предлагают поучаствовать в популяризации атомной науки среди школьников

В российских школах в четвертый раз проводят «Атомный урок». Благодаря этому просветительскому проекту миллионы детей знакомятся с достижениями атомной науки, а отечественная атомная промышленность оказывается обеспечена притоком молодых кадров, готовых строить будущее страны. А еще учитель-победитель и его ученик получат возможность отправиться на Северный полюс на атомном ледоколе.

Участники проекта «Атомный урок»

Участники проекта «Атомный урок»

Фото: Пресс-служба проекта «Атомный урок»

Участники проекта «Атомный урок»

Фото: Пресс-служба проекта «Атомный урок»

Четвертый сезон

16 октября в рамках Года педагога и наставника стартовал Всероссийский просветительский проект «Атомный урок». Его цель — познакомить школьников с атомной наукой и достижениями атомной промышленности. Для этого учителям российских школ предлагается провести уроки по различным темам, связанным с атомной наукой. Список тем и все необходимые материалы для этого предоставляет организатор проекта — научно-просветительская программа Homo Science при поддержке «Росатома».

Что такое Homo Science

Homo Science — это просветительская программа, реализованная при поддержке «Росатома»

Homo Science — это просветительская программа, реализованная при поддержке «Росатома». Ее цель — рассказать о достижениях современной науки понятным, адаптивным языком в виде подкастов, эксплейнеров, курсов и публикаций в актуальном для молодежи интерактивном формате.

Homo Science состоит из онлайн-платформы, а также просветительских проектов — «Ледокол Знаний. Homo Science project» и «Атомный урок». Она входит в план программы Десятилетия науки и технологий, которое, согласно президентскому указу, проводится в РФ в 2022–2031 годах.

Онлайн-платформа — настоящая библиотека знаний, материалы которой подходят как педагогам для подготовки к урокам, так и для самостоятельного изучения школьниками. У платформы есть сообщество в VK, телеграм- и YouTube-канал.

Контент для программы и ее проектов готовит научная редакция, привлекая ученых, экспертов и популяризаторов науки, чтобы в доступной и увлекательной форме рассказывать о научных открытиях и передовых технологиях. Платформа открыта и для пользовательского контента — молодежь публикует его в рамках конкурсов. В рамках программы проходит цикл видеолекций «Цепная реакция», где известные ученые, руководители научных проектов и разработчики передовых технологий рассказывают о прошлом, настоящем и будущем науки.

«Атомный урок» проводят в школах страны уже в четвертый раз, впервые он был запущен в 2020-м — в год 75-летия атомной промышленности. За все время реализации занятия по девяти атомным тематикам прошли в 40 тыс. школ 85 регионов России, об удивительном мире атомных технологий узнали более 10 млн школьников.

Атомы, экология и кванты

В этом учебном году организаторы предлагают школьникам и учителям три тематических блока. Комплексная программа «Невозможное возможно: магия атомных технологий» предназначена для учащихся с первого по одиннадцатый класс и студентам первого-второго курсов среднего профессионального образования. Материалы урока позволяют интересно и понятно рассказать учащимся о значении атомных технологий в современном мире, об устройстве атомной электростанции, о принципах получения атомной энергии, о достижениях отечественной атомной промышленности.

Второй тематический блок — «Введение в экологию» — разработан для школьников 7–8 классов и направлен на формирование у ребят основ экологического мышления. Третий блок — «Как квантовые технологии меняют мир» — рассчитан на учащихся 9–11 классов, студентов 1-2 курсов СПО и разработан таким образом, чтобы вызвать интерес к этой области знаний, вовлечь в ее дальнейшее изучение.

Участники просветительской экспедиции на Северный полюс

Участники просветительской экспедиции на Северный полюс

Фото: Пресс-служба проекта «Ледокол знаний»

Участники просветительской экспедиции на Северный полюс

Фото: Пресс-служба проекта «Ледокол знаний»

Как отправить своего учителя на Северный полюс

Доступ к материалам «Атомного урока» открыт для педагогов любого профиля в течение всего учебного года на сайте проекта — атомныйурок.рф. 50 самых активных учителей, которые с 16 октября по 16 ноября 2023 года пройдут регистрацию на сайте, проведут в своей школе «атомные уроки» по предложенным методическим материалам и наберут максимальное количество конкурсных баллов благодаря правильным ответам своих учеников на вопросы итоговой викторины, смогут стать участниками просветительского педагогического конкурса «Атомный урок Х Ледокол знаний» и побороться за главный приз — участие с одним из своих лучших учеников в научно-просветительской экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе.

В прошлом учебном году победителями стали учительница английского языка лицея №33 города Иваново Алена Маскаева и ее ученица Арина Плюханова. Они побывали на Северном полюсе летом 2023 года.

Фото: Пресс-служба проекта «Ледокол знаний»

Фото: Пресс-служба проекта «Ледокол знаний»

Ольга Грибова

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