Минздрав отвел 42 минуты психотерапевтам на амбулаторный прием одного пациента

Минздрав разработал приказ, который устанавливает единое время приема пациента у психиатра, нарколога и психотерапевта. Предполагается, что врача-психиатр в амбулаторных условиях будет принимать 24 минуты, психиатр-нарколог — 26 минут, психотерапевт — 42 минуты.

При этом, если пациент пришел на прием для профилактики, норма времени приема снижается до 65% от нормы приема пациента с заболеванием. На оформление документов врач-психиатр должен тратить не более 35% времени от приема, психиатр нарколог — не более 42% времени.

Как уточнили «РИА Новости» в Минздраве, нормы не обязательные, а рекомендательные. Медицинские организации могут устанавливать время приема самостоятельно.

В 2020 году Минздрав установил нормы по времени на прием у инфекциониста и других врачей. Гематологу и инфекционисту рекомендовано уделить пациенту в случае заболевания 20 минут, онкологу — 23 минуты, пульмонологу и хирургу — 26 минут, фтизиатру — 35 минут.

Анастасия Ларина