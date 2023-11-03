Московский банк через суд пытается обанкротить тамбовскую ГК «Турмясово»

АО «СМП Банк» обратился в арбитражный суд Тамбовской области с заявлениями о признании банкротами ООО «Мясоперерабатывающий комплекс "Турмясово"» и ООО «Агро-Инвест» (входят в ГК «Турмясово»). Сумма требований составляет 151,8 млн руб. (по 75,9 млн руб. на юрлицо). Информация об этом появилось в картотеке суда. Заявления еще не рассмотрены.

Также «СМП Банк» обратился в суд с требованием признать банкротом ООО «Агро-Люкс» из-за долга на ту же сумму. ГК «Турмясово» не называет общество своим юрлицом, однако оно зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «Мясоперерабатывающий комплекс "Турмясово"». Кроме того, бенефициар мясоперерабатывающего комплекса Рафаэль Алексанян контролирует ООО «Торговый дом "Агро-Люкс"», которое занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агро-Люкс» было учреждено в 2013 году для оптовой торговли зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и бенефициаром является Эльмира Каракешешян. Выручка компании в 2022 году составила 225 млн руб., чистая прибыль — 12 тыс. руб., в 2021-м — 324,3 млн руб. и 14,5 млн руб.

ООО «Мясоперерабатывающий комплекс "Турмясово"» было зарегистрировано в 2016 году в селе Турмасово Мичуринского района Тамбовской области. Уставный капитал — 12 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Гендиректор и бенефициар — Рафаэль Алексанян. Выручка компании в 2022 году составила 471 млн руб. (в 2021-м — 734 млн руб.), чистая прибыль — 984 тыс. руб. (в 2021-м — 12 млн руб.).

ООО «Агро-Инвест» было зарегистрировано в селе Заворонежском Мичуринского района Тамбовской области в 2014 году. Основной вид деятельности — переработка и консервирование мяса. Уставный капитал — 18 млн руб. Выручка компании в 2022 году составила 1,2 млрд руб. (в 2021-м — 2 млрд руб.,), чистый убыток — 332 млн руб. (2021-й компания закончила с чистой прибылью в 30 млн руб.). Гендиректором и бенефициаром является Рафаэль Алексанян. Господин Алексанян также контролирует тамбовские ООО «Торговый дом "Агро-Эксперт"» (занимается неспециализированной оптовой продажей) и ООО «Торговый дом "Агро-Люкс"».

По собственным данным ГК «Турмясово» — отраслевое предприятие полного производственного цикла от убоя до реализации готовой продукции. Ее покупателями являются, в частности, ООО «Филье проперти» («Ашан»), ОАО «Царицыно» (Москва), ООО «МПК «Алексеевский» (Москва), ООО «Делко» (Владимирская область).

Как тамбовский застройщик «Козерог» обанкротился из-за долга на 500 млн руб. читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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