Павел Пригожин возглавил подразделение Росгвардии, куда вошла ЧВК «Вагнер»

Сын петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе, 25-летний Павел, возглавил подразделение Росгвардии, в которое вошли бойцы ЧВК «Вагнер», сообщил пермский портал 59.ru.

Пермский представитель «Вагнера» сообщил изданию, что ЧВК после гибели своего основателя вошла в состав Росгвардии. Он также подтвердил, что сейчас компания возобновила прием работников. Он уточнил, что теперь «Вагнер» не принимает соискателей, которые отбывают наказание в местах лишения свободы.

30 октября в Telegram-канале официального пермского представительства ЧВК «Вагнер» было опубликовано объявление о приеме на работу. В нем перечислены требования к желающим поступить на службу, в том числе список необходимых документов и критерии по здоровью.

В сообщении говорится, что ЧВК «Вагнер» официально становится подразделением Росгвардии. Всем ее сотрудникам предлагают заключить индивидуальный контракт. Вся структура компании, порядок работы и командиры остаются прежними, отметили в представительстве.

3 октября в Telegram-канале Павла Пригожина появилось сообщение, в котором он заявил, что возглавил ЧВК «Вагнер» после смерти бизнесмена Евгения Пригожина, его отца.

«Я взял на себя командование ЧВК «Вагнер», и совсем скоро бойцы «Вагнера» вернутся в зону СВО и продолжат истреблять нацистов. Кроме меня, некому продолжать дело моего отца. Горевать и скорбеть больше нет времени»,— говорится в сообщении.