Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о наиболее успешных логистах и банкирах, предоставляющих свои услуги коллекционерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ted Shaffrey / AP Фото: Ted Shaffrey / AP

Продолжаю рассказывать о «лучших деятелях» в области сопровождения произведений искусства. О советниках мы поговорили, сегодня — о логистах и банкирах.

Некоторые коллекционеры предпочитают получать необходимые им художественные услуги, будь то доставка, хранение или обработка, от разных компаний, которые являются лучшими в своем деле, а другие предпочитают иметь единое контактное лицо для всего вышеперечисленного.

Именно здесь на помощь приходят универсальные логистические компании. Эта сфера очень быстро меняется. Вот кто лидирует сейчас.

Acumen International занимается и хранением, и доставкой, а также упаковкой, оснащением и обслуживанием художественных ярмарок. Основанная искусствоведами Сетом Эрнандесом и Джейми Форхендом в 2008 году компания быстро растет, недавно добавив лицензию международного судоходства и таможенного брокера.

Atelier 4: Джонатан Шварц стал соучредителем A4 в 1989 году. Фирма имеет государственную лицензию на загрузку посылок непосредственно на международных рейсах, а это означает, что таможенники не будут открывать тщательно упакованные ящики коллекционеров.

Atthowe Fine Art Services, Crozier, Dietl International Services, Mana Fine Arts, UOVO... Последние даже могут даже предоставить кредит на сумму до половины справедливой рыночной стоимости работ до $25 млн.

А теперь несколько слов о банках. В отчете Deloitte указано, что почти $1,5 трлн из состояний богатых людей связаны с искусством и предметами коллекционирования, и финансовые организации играют важную роль в оказании помощи клиентам в развитии их собраний.

По прогнозам, объем рынка кредитования под залог произведений искусства в 2022 году составит около $31,3 млрд, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Athena Art Finance, между прочим, основатель Оливье Саркози, сводный брат Николя. Кредиты — от $2 млн. Bank of America — от $10 млн. Citibank — от $5 млн. East West Bank предоставляет займы от $1 млн до $100 млн. А еще в 1959 году Дэвид Рокфеллер запустил программу сбора средств JP Morgan Chase «Искусство на работе».