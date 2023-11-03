Карл покаянный

Король Великобритании Карл III завершает четырехдневный государственный визит в Кению — восточноафриканскую страну, с которой Соединенное Королевство, как выразился монарх, связывает «близость общей истории». Об истории говорил и президент Кении Уильям Руто: он напомнил монарху об ответственности за нанесенный в колониальные времена ущерб. Карл III, в свою очередь, выразил «глубочайшее сожаление» и признал, что зверствам колонизаторов «не может быть оправдания». Но тем, что поддержка оказалась лишь на уровне слов, остались довольны не все кенийцы.

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Фото: Reuters Карл III (справа) убедил не всех кенийцев своими извинениями

Фото: Reuters

«Проступки прошлого являются причиной величайшей скорби и глубочайшего сожаления»,— заявил Карл III на официальном приеме у президента Кении Уильяма Руто во вторник, в первый день пребывания в этой стране. «Мы должны признать самые болезненные моменты наших долгих и сложных отношений»,— добавил он.

Это первый официальный визит Карла III в страны Содружества наций (объединения, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты) с момента его вступления на престол в сентябре 2022 года. Как отметили африканские СМИ, поездка оказалась «полна символизма». В 1952 году именно в Кении мать Карла III покойная королева Елизавета II узнала о смерти своего отца Георга VI и, соответственно, о том, что вскоре займет трон. В 2010 году сын Карла III принц Уильям сделал в Кении предложение Кейт Миддлтон. А теперь сам Карл III оказался в Найроби в момент, когда кенийцы отмечают 60-летие независимости от Великобритании.

Монарх посвятил значительную часть своей речи подавлению британцами антиколониального восстания Мау-Мау в 1950-е годы. Его инициаторами стали кенийцы, которые добивались возврата земель, отнятых британцами у коренного населения, а также предоставления Кении самоуправления. В результате нападений отрядов Мау-Мау на европейские поселения британцы ввели чрезвычайное положение, которое продлилось с 1952 по 1957 год, и начали массовые репрессии в отношении участников восстания — в основном из племени кикуйю. По официальным данным, в ходе столкновений погибли 11,5 тыс. человек, 1,1 тыс. были казнены, а более 100 тыс. оказались в лагерях, подконтрольных британцам. Задержанные подвергались всяческим формам насилия, включая избиения, изнасилования, кастрацию.

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Фото: Phil Noble, Reuters Карл III на улицах Момбаса

Фото: Phil Noble, Reuters

«Были совершены отвратительные и неоправданные акты насилия в отношении кенийцев, когда они вели мучительную борьбу за независимость и суверенитет»,— дал оценку этим событиям Карл III, добавив, что действиям британских военных, которые участвовали в подавлении восстания, «не может быть оправдания». Монарх отметил, что целью его визита является в том числе «углубление понимания этих несправедливостей».

В тот же день король возложил венок к могиле неизвестного солдата в мемориальном парке в Найроби «Сады Ухуру», где кенийцы провозгласили независимость. Стоя у фигового дерева Мугумо, посаженного на месте, где в декабре 1963 года был поднят флаг Кении, он сказал: «Мне показалось, что дерево набирает в силе и в корнях — точно так же, как эта великая республика и ее народ продолжают процветать».

Сами кенийцы, впрочем, не скрывают, что за символическими жестами хотели бы увидеть практические шаги Великобритании по преодолению последствий колониализма.

За несколько дней до прибытия Карла III Комиссия по правам человека Кении призвала Карла III принести «недвусмысленные публичные извинения за жестокое и бесчеловечное обращение, которому подверглись граждане Кении». Однако, как и предрекал на прошлой неделе верховный комиссар Великобритании в Найроби Нил Уиган, заявивший, что публичные извинения привели бы короля на «сложную юридическую территорию», Карл III формальных извинений не принес.

Президент Уильям Руто в своей речи в первый день визита похвалил гостя за готовность признать преступления колониального прошлого. При этом кенийский лидер не забыл подчеркнуть, что, несмотря на уже предпринятые «усилия по искуплению смертей, ранений и страданий, причиненных кенийским африканцам колониальным правительством, многое еще предстоит сделать, чтобы добиться полного возмещения ущерба».

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Фото: Reuters Карл III встретился с кенийской общественностью

Фото: Reuters

Что Уильям Руто имел в виду под «полным возмещением», он не уточнил. Однако его слова указывают на то, что меры, на которые уже пошло британское правительство, в Найроби считают недостаточными. Прежде всего речь идет о выплате Великобританией в 2013 году компенсации более чем 5 тыс. кенийцев, пострадавших от жестокого обращения во время восстания. Речь шла об общей сумме почти £20 млн. Решение о выплатах было принято после того, как в 2009 году группа кенийцев обратилась в Высокий суд Лондона с требованием к британскому правительству признать акты насилия в отношении 200 тыс. их сограждан и выплатить £59,75 млн в качестве компенсации. Тогда стороны сумели договориться во внесудебном порядке, однако последующие аналогичные иски отклонялись со ссылкой на истечение срока давности.

Не всех кенийцев, однако, удовлетворили такие итоги визита британского монарха. Как заявили некоторые собеседники агентства Reuters, в числе которых правнук духовного лидера племени нанди и участника антиколониального восстания, речь Карла III не оправдала надежд на извинения и репарации за понесенные страдания.

Впрочем, как считает Нил Уиган, это отражает мнение меньшинства. «Я встречал довольно много людей из общин, которые непосредственно пострадали (от колониальных злоупотреблений.— “Ъ”), и, на самом деле, большинство из них сосредоточены на будущем, на том, как мы будем действовать сообща»,— сказал он, выступая на прошлой неделе на местной радиостанции Spice FM.

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Фото: Reuters Карл III и Уипьям Руто

Фото: Reuters

Визит британского монарха хотя и отметился широкой антиколониальной повесткой, но не был посвящен ей целиком. Значительное внимание стороны уделили перспективам развития двусторонних отношений. Как подчеркнул Уильям Руто, «Кения и Великобритания заинтересованы в совместной работе по расширению сотрудничества в стратегических областях», среди которых оборона и безопасность, образование, охрана окружающей среды и изменение климата.

Среди прочего в ходе визита британский монарх посетил штаб-квартиру ООН в Найроби, кладбище Кариокор, где вручил медали героям Второй мировой войны, Фонд защиты дикой природы Дэвида Шелдрика, где его супруга королева Камилла покормила слоненка, военно-морскую базу Мтонгве в Момбасе, а также пляж Ньяли, где королевская чета встретилась с членами экологической организации Flipflopi. Защитники окружающей среды преподнесли британскому королю трон из переработанных пластиковых отходов — подарок, который он, как известный борец за экологию (в ходе визита король успел посадить целых два дерева: одно на территории президентской резиденции, другое — в лесу Карура), вполне заслужил.

Анастасия Домбицкая