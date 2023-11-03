Власти Екатеринбурга предложили привлекать силовиков против снежных фаллосов

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил о необходимости привлекать сотрудников полиции к борьбе со снежными фаллосами, которые лепят жители города. Об этом чиновник заявил в беседе с изданием It’s my city. Он пояснил, что если фигуры «кого-то оскорбляют», то это, вероятно, административное правонарушение.

«Привлекать правоохранителей и сносить. Это провокация, и надо с этими людьми бороться, в том числе общественности»,— отметил господин Бубнов. Он добавил, что сам не слышал о подобных скульптурах.

Мэр Алексей Орлов в разговоре с 66.ru назвал неприличные снежные скульптуры «безобразием». Глава города добавил, что их будут уничтожать коммунальные службы.

Метровые снежные фигуры фаллической формы в СМИ и соцсетях начали называть «членовиками». О них начали сообщать после прошедших октябрьских снегопадов, когда фигура сначала появилась около здания Уральского федерального университета (УрФО), а потом и в других частях города. После этого была создана петиция с требованием подобный флешмоб. На данный момент ее подписали всего 14 человек.

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