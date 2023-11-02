Legenda лакирует землю

Холдинг Legenda Василия Селиванова арендовал территорию предприятия «Петролак» в Приморском районе Санкт-Петербурга, которую впоследствии может выкупить. Участок размером 1,3 га позволяет возвести жилой комплекс бизнес-класса на 20 тыс. кв. м. Локация возле Черной речки вызывает интерес у девелоперов, но отличается неоднородным качеством среды, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Холдинг Legenda Василия Селиванова (на фото) арендовал территорию предприятия «Петролак»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Холдинг Legenda Василия Селиванова (на фото) арендовал территорию предприятия «Петролак»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что Legenda заключила договор аренды 1,3 га на Сердобольской улице, 60, предусматривающий право выкупа земли, стало известно из данных ЕГРН. Владельцем площадки, которая расположена в районе метро «Черная речка», является АО «Петролак» Сергея Рышкевича. В августе правительство Петербурга одобрило смену функции этого участка с промышленной на общественно-деловую, что позволяет построить в этой локации жилье. Владелец Legenda Василий Селиванов не предоставил оперативные комментарии. В «Петролаке» не ответили на вопросы «Ъ-СПб», с Сергеем Рышкевичем связаться не удалось.

Legenda была основана в 2010 году бывшим топ-менеджером Setl Group Василием Селивановым. Холдинг специализируется на строительстве жилья бизнес- и комфорт-класса в Петербурге и Москве. Портфель реализованных проектов составляет 690 тыс. кв. м недвижимости, еще 720 тыс. кв. м находится на стадии проектирования и строительства. Выручка Legenda в 2022 году составила 8,2 млрд рублей, чистая прибыль — 198,8 млн рублей, сказано в отчетности холдинга.

Площадку «Петролака» занимают косметическая фабрика «Ирида-Нева» и производитель художественных красок «Спектр». Их владельцами выступают Денис и Сергей Рышкевич соответственно. Производственные мощности планируется перебазировать на участок площадью 2,9 га на Полевой Сабировской улице, 42, который более удобен с точки зрения логистики, следует из предложения «Петролака» по изменению генплана. Собственником этой территории выступает АО «Кронос СПб» Сергея Рышкевича, указано там.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков оценивает стоимость выкупа участка в 1 млрд рублей. Рыночная стоимость площадки составляет 1,2–1,5 млрд рублей, но с учетом того, что договоренность о сделке была подписана до изменения генплана, ее сумма может быть ниже, говорит эксперт по девелопменту Андрей Вересов. Территория позволяет построить до 20 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, полагает он.

Инвестиции в редевелопмент площадки составят сумму в пределах 3 млрд рублей, подсчитал господин Бойков. Цены на жилье в локации могут достигать 280–320 тыс. рублей за «квадрат» в зависимости от стадии строительства, добавляет руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров. Большинство проектов в этом месте либо сданы, либо находятся на завершающей стадии, что стимулирует спрос на жилье, объясняет директор по развитию строительной компании «Базис-СПб» Антон Иванов.

Район привлекает девелоперов хорошей транспортной доступностью и небольшим расстоянием до исторического центра города, считает Сергей Владимиров. Однако, несмотря на интерес застройщиков, возле Черной речки пока сохраняется неоднородное качество среды, уточняет господин Вересов. Кроме того, локация отличается высокой транспортной нагрузкой и нехваткой социальной инфраструктуры, о строительстве которой придется договариваться с городом, добавляет Антон Иванов.

Интерес для девелоперов сейчас представляют любые участки, позволяющие реализовать качественный жилой проект, подчеркивает господин Бойков. По его словам, подходящих площадок на рынке очень мало, тогда как спрос на землю остается высоким. В генплане было большое число отказов на перевод промышленных площадок под застройку, поэтому изменения ситуации к лучшему на земельном рынке не ожидается, уточняет эксперт. В последнее время процесс редевелопмента промышленных зон замедлился, поэтому о комплексном развитии «серого пояса» говорить не приходится, согласен господин Иванов.

Константин Куркин