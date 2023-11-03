КамАЗ планирует локализовать выпуск всех компонентов тягача К5 в 2024 году
В следующем году КамАЗ планирует локализовать производство всех компонентов своего магистрального тягача К5. Об этом сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Россия-24».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В настоящее время локализованы свыше 2 тыс. наименований разных комплектующих. Локализация завершена в данный момент на 70%. «И я думаю, что к следующему году мы полностью завершим локализацию этого автомобиля — кабина К5»,— отметил господин Чемезов.
Напомним, производство магистральных тягачей К5 на новой компонентной базе КамАЗ начал в феврале этого года.