КамАЗ планирует локализовать выпуск всех компонентов тягача К5 в 2024 году

В следующем году КамАЗ планирует локализовать производство всех компонентов своего магистрального тягача К5. Об этом сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Россия-24».

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В настоящее время локализованы свыше 2 тыс. наименований разных комплектующих. Локализация завершена в данный момент на 70%. «И я думаю, что к следующему году мы полностью завершим локализацию этого автомобиля — кабина К5»,— отметил господин Чемезов.

Напомним, производство магистральных тягачей К5 на новой компонентной базе КамАЗ начал в феврале этого года.

"Ъ-Казань"