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«Известия»: Минпромторг поддержал введение минимальных розничных цен на пиво

Минпромторг поддержал введение минимальных розничных цен на пиво

Минпромторг поддержал поправки Госдумы о введении минимальных розничных цен на разливные пиво, медовуху, сидр и пуаре. Об этом сообщил «Известиям» источник в правительстве. Авторы проекта считают, что проект поможет избежать попадания на рынок некачественного алкоголя.

Речь идет о «живых» алкогольных напитках, которые проходят поточную пастеризацию. Эксперты полагают, что минимум цен может повлиять на цену пива в экономическом сегменте, но не более чем на 10–15%. При этом в профильных ассоциациях считают, что минимум, наоборот, может заставить потребителей к покупать дешевый крепкий суррогатный алкоголь.

Ввести минимум цен предложил комитет Госдумы по экономической политике. В Госдуме рекомендовали изучить такие меры Минфину и Росалкогольрегулированию. Кроме того, также предлагается создать реестр дистрибьюторов такой продукции.

Усиленное регулирование алкогольного рынка началось после массового отравления в июне 2023 года напитком марки «Мистер Сидр» в нескольких регионах России. В «Мистере Сидре» были обнаружены примеси метанола и бутанола. После распития такого напитка погибли 46 человек.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Как сидрову козу».

Анастасия Ларина

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