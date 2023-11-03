Россия откроет второе генконсульство в Армении

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об обмене нотами с армянским правительством по поводу открытия генконсульства в городе Капане на юге Армении. Документ опубликован на портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что правительство РФ просит согласия армянской стороны на строительство генконсульства. Де-факто армянская сторона уже в конце октября дала согласие на строительство генконсульства, сообщал тогда глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Генконсульство в Капане станет вторым российским генконсульством в Армении. Первое расположено в городе Гюмри. Капан находится на приграничной с Азербайджаном территории, в Сюникской области.

Эрдни Кагалтынов