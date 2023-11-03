Суд в США признал основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве

Суд присяжных в США признал основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве и преступном сговоре. Приговор объявят 28 марта 2024 года, передает CNN. По данным телеканала CNBC, ему грозит до 115 лет тюрьмы.

CNN уточняет, что Сэм Бэнкман-Фридман был признан виновным в хищении миллиардов долларов со счетов клиентов FTX, а также в обмане кредиторов хедж-фонда Alameda Research, который хранил средства клиентов криптобиржи на банковском счете. Кроме того, присяжные признали Сэма Бэнкмана-Фридмана виновным в обмане инвесторов FTX и отмывании денег.

В ходе судебного процесса основатель FTX заявил, что в 2020 году он узнал, что средства клиентов криптобиржи хранятся на счете Alameda, но не предпринял никаких мер по их защите. После того, как он узнал осенью 2022 года, что Alameda задолжала FTX $8 млрд, никто из сотрудников криптобиржи не был уволен, утверждает следствие.

11 ноября 2022 года популярная криптобиржа FTX объявила о банкротстве в США. Это произошло через день после того, как крупнейшая площадка — Binance — отказалась от покупки главного конкурента. Вкладчики FTX не имели страхового фонда, который бы покрыл их потери от банкротства биржи. Обвинение утверждает, что Сэм Бэнкман-Фридман переводил деньги вкладчиков на счет Alameda, чтобы погашать кредиты и обеспечивать роскошный образ жизни руководителей FTX.

Подробнее о деле — в материале «“Ботаник” для битья».

Эрдни Кагалтынов