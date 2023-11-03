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Коммерсантъ FM
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Трижды отказник

Сирота из Королева десять лет доказывал свое право на жилье

Больше 30 лет благотворительный центр «Соучастие в судьбе» помогает сиротам защищать их законные интересы. С 2010 года центр сотрудничает с Русфондом в рамках проекта «Русфонд.Право». Главная проблема сирот — защита права на жилье. Ситуация, в которой оказался Игорь из подмосковного Королева, стала одной из самых тяжелых и горьких.

Игорю 29 лет, и уже больше десяти лет он бездомный. Занимается ремонтом квартир и офисов. Если заказчик не против, молодой человек живет там, где работает, если против, приходится проситься на ночлег к друзьям и знакомым. У Игоря есть доля в подмосковной квартире, вот только жить там он не может.

Мать Игоря отказалась от него при рождении.

— Трудно сказать, чем было вызвано такое решение. Можно предполагать, что это была незапланированная беременность,— рассказывает Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе».— Когда Игорю не исполнилось и трех лет, его усыновили. У приемной мамы были еще две дочки — кровная и приемная.

В 2005 году многодетная семья получила жилищную субсидию. На нее была куплена квартира в подмосковном Королеве, где Игорю по закону выделили 1/4 долю собственности. Три года спустя приемная мать отказалась от усыновления, и мальчик вернулся в детский дом. В 2007 году ему поставили непростой диагноз — параноидная шизофрения — и дали бессрочную вторую группу инвалидности. Возможно, это повлияло на решение приемной мамы вернуть мальчика под опеку государства.

После детского дома Игорь окончил колледж в Москве, и тут выяснилось, что сироте совершенно некуда идти. Вернуться в квартиру к бывшей усыновительнице и думать было невозможно. Молодой человек обратился в опеку с просьбой помочь ему получить отдельное жилье. Но чиновники отделались формальными советами — вселиться или продать свою долю.

— Им было совершенно все равно, как молодой человек будет жить с чужими людьми, которые совсем ему не рады. Также весьма сомнительно, что кто-то захотел бы купить долю сироты в квартире, где проживает другая семья,— говорит Головань.

Юристы центра «Соучастие в судьбе» пришли на помощь Игорю и начали с получения решения суда об отказе в принудительном обмене жилища, а также с выделения доли Игоря по оплате ЖКУ, чтобы зафиксировать, что он не является членом семьи, живущей в квартире. Но самым сложным оказалось убедить суд в том, что сирота имеет право на жилье не только в случае, если в квартире проживают люди, страдающие тяжелым заболеванием, но и наоборот, если сам страдает таким заболеванием.

Игорю последовательно отказывали Управление опеки города Королева, городская администрация, городской суд и Мособлсуд. Так от Игоря отказались в третий раз: сначала мама, потом приемная мама, а потом и государство, которое берет на себя родительские обязанности в отношении сирот.

С доводами защитников Игоря согласилась только судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда. Она вернула дело на новое рассмотрение в Мособлсуд, где наконец иск Игоря был удовлетворен в полном объеме. Это значит, что в ближайшее время молодой человек получит долгожданное жилье.

Юристы центра начали заниматься делом Игоря в 2016 году.

— Эта история не была бы такой долгой и тяжелой, если бы Госдума приняла дополнения в федеральный закон о поддержке детей-сирот,— отмечает Головань.— Мы настаиваем, что в перечень обстоятельств, не позволяющих сироте проживать в ранее занимаемом жилье, нужно внести и отмену усыновления, и наличие у сироты тяжелого хронического заболевания.

Эти предложения правозащитников по-прежнему не находят поддержки у властей.

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rusfond.ru/issues/1086

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда

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