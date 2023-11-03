Из свежей почты

Ульяна Глуховцова, 10 лет, ранний детский аутизм, требуется курсовое лечение. 121 268 руб.

Внимание! Цена лечения 234 553 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 89 285 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 24 тыс. руб.

Уля до трех лет почти не разговаривала, не общалась с детьми, психиатр поставил ей диагноз «аутизм». Лечение в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва) дало результат: дочка заговорила фразами, участвует в диалоге, учится обслуживать себя. Занимается в спецшколе на дому, отдельные уроки посещает вместе со всеми. Но аутичные черты у нее остаются, лечение в ИМТ нужно продолжать. Русфонд уже помогал нам, и я вновь прошу вашего участия! Надежда Глуховцова, Алтайский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «У Ульяны ранний детский аутизм, грубая задержка психоречевого развития. После нескольких курсов лечения у нее улучшилось понимание речи, появилось много новых фраз. Надо расширить кругозор, повысить концентрацию внимания, социально адаптировать девочку».

Кира Мешкова, 7 лет, врожденная косая расщелина лица, требуется ортодонтическое лечение. 136 250 руб.

Внимание! Цена лечения 283 250 руб. Исследовательская компания «Бизнес Аналитика» внесла 100 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 20 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дальневосточная» соберут 27 тыс. руб.

Кира родилась с двусторонней расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка, косой расщелиной лица. Нижнее веко правого глаза было вывернуто. Перенесла три операции. Сейчас нужна ортодонтическая подготовка к еще одной операции, но в госквоту это не входит. Муж умер, а я не работаю — ухаживаю за Кирой. Помогите! Светлана Гусева, Хабаровский край

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Кире необходимо ортодонтическое лечение для подготовки к костной пластике альвеолярного отростка верхней челюсти в два этапа».

Максим Касьяненко, 7 лет, рецидив врожденной правосторонней косолапости, требуется хирургическое лечение. 161 280 руб.

Внимание! Цена лечения 181 280 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 20 тыс. руб.

Максим родился с правой стопой, подвернутой на 90 градусов. Доктор Вавилов из Ярославля вылечил сына, используя метод Понсети, с оплатой помог Русфонд. Максим научился ходить, растет очень подвижным. Но теперь он сильно вытянулся, появились проблемы при ходьбе. Выяснилось, что у сына рецидив косолапости. Нужна операция, а оплатить ее я не в силах: один содержу семью с тремя детьми. Я очень благодарен за уже оказанную помощь. И вновь вынужден обратиться за поддержкой. Владимир Касьяненко, Московская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется курс этапных гипсований по методу Понсети и операция — ахиллотомия, перемещение передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость. После лечения мальчик будет здоров, походка нормализуется».

Мурад Акберов, 6 лет, постаноксическая энцефалопатия, состояние после утопления, требуется реабилитация. 256 239 руб.

Внимание! Цена реабилитации 547 239 руб. ООО «Мясные индустриальные системы» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 245 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 21 тыс. руб.

В июне 2021 года случилось несчастье. Мы были в бассейне. Я отвлекся на дочку, а Мурад в это время прыгнул в бассейн. Под водой пробыл около трех минут. После реанимации у сына был судорожный приступ, отек мозга. Два месяца он провел в коме. Когда очнулся, не двигался и никого не узнавал. Мы все силы бросили на лечение. После реабилитации в подмосковном центре «Три сестры» Мурад начал ходить, понимать речь. Надо продолжать лечение, но наши финансовые возможности иссякли. Прошу, помогите! Фархад Акберов, Курская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «После перенесенной энцефалопатии у Мурада появилась шаткость и неустойчивость при ходьбе, речевые и поведенческие нарушения. Мы планируем поработать над увеличением мобильности мальчика, с ним позанимаются логопед и нейропсихолог».

Почта за неделю 27.10.2023—02.11.2023

Получено писем — 57

Принято в работу — 41

Отправлено в Минздрав РФ — 2

Получено ответов из Минздрава РФ — 0