Новые рассерженные

Фиби Файло вернулась — а вместе с ней и тот образ, который созвучен внутреннему самоощущению женщин, обстоятельствам времени и места вокруг них. Этот образ кажется знакомым, но это обманчиво.

Текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phoebe Philo Фото: Phoebe Philo

Теперь это Phoebe Philo, бренд, сделанный, как подчеркивают осведомленные обозреватели, исключительно на условиях дизайнера Фиби Файло, хотя и с LVMH за спиной. Она устроила все по-своему — от дизайна до модели бизнеса. Все — одежда, обувь, сумки, украшения — выходит только онлайн-релизами, которые называются Edit (а вовсе не коллекция и даже не дроп), с 30 октября по декабрь должна выйти серия из трех Edits под названием A1, весной будет A2 (act? action?) и далее по порядку. Как будет работать эта бизнес-модель, пока говорить рано, но первый Edit из 104 предметов был в основной своей части распродан за первые сутки, несмотря на цены, начинавшиеся в районе тысячи евро и дальше неудержимо растующие. Тираж каждой модели ограничен, в Phoebe Philo подчеркивают, что не хотят бессмысленно умножать и без того астрономический объем производимой в мире одежды.

Есть у нас возможность покупать эти вещи или нет — мы в любом случае получили новый чрезвычайно сильный женский образ. Новый, хотя первое чувство, которое он вызывает,— узнавание. Будто бы дизайнер вышла из студии Celine и вошла в студию Phoebe Philo, будто бы и не было пяти лет ее отсутствия, будто бы ничего за это время не произошло.

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Все, как обычно у Фиби, очень красиво и по-настоящему элегантно — и, как обычно, это красота концептуального, а не формального свойства, она продумана и придумана, она тонко и умно исполнена. Базовый силуэт остался примерно тем же, что был в последних коллекциях ее Celine. В основном это очень четко скроенные, очень ясно структурированные пальто и пиджаки с подчеркнутой линией плеч и идеально сделанные брюки. Изменилась разве что линия плеч — например, в кожаных куртках и тренчах: они широкие, но округлые, по моде 80-х. Вообще, куртки, с очень широким верхом, заниженной узкой талией и баской,— это из нового. Как и платки, пристегнутые сверху к курткам, пиджакам, блузам, из одного с ними материала; их Фиби использует как самостоятельный, формирующий силуэт предмет, примерно так же, как это сделано в последней коллекции Prada. Но если общие линии ее основного образа изменились не сильно, то его содержание и значение поменялось довольно заметно.

Он стал куда более жестким. Сейчас тут и там пишут о ее минимализме — и напрасно: минималистом Фиби Файло никогда не была, и в Celine позволяла себе самые сумасшедшие вещи, от пышного меха до кружев и помпонов, и самые яркие цвета, принты и даже их сочетания в одном луке. Нет в ней минимализма и сейчас, но, действительно, ее эстетика стала куда суровее — сумрачные оттенки, резкие линии, острые углы, асимметрия, никакого декора вообще. Жестче стали и тела, на которые эти вещи надеты. Фиби Файло всегда делала одежду для взрослых интеллигентных женщин, сейчас это взрослые и сильные женщины. Ей всегда была близка идея одежды как защиты для ранимости и хрупкости — сейчас это уже не защита, а броня, и под ней видны натренированные, хорошо проработанные тела.

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Все пространство phoebephilo.com, от темно-вишневой рубашки с табачного цвета брюками и графитными кожаными перчатками до тяжелого ожерелья, составленного из повторяющегося слова MUM (надетого на мужскую шею), прошито особой энергией. Я бы назвала ее «энергией рассерженных» — и эта энергия рождает сильно выраженную и новую для одежды Фиби Файло сексуальность, причем сексуальность вполне амбивалентную, тем острее она ощущается. Zip trousers, со штанинами на молнии сзади по всей длине стрелки, притягательны настолько, что молнии немедленно хочется расстегнуть до самого верха. Из-под асимметричных юбок с рваной бахромой видны ноги с хорошо прокачанными икрами. Привычное сочетание легинсов с большой тяжелой черной кожаной курткой заново оказывается противоречивым и волнующим. Вся обувь — исключительно на каблуках, в том числе шпильках и даже шпильках с платформой.

Фиби Файло говорит почти напрямую: время хрупкости закончилось безвозвратно, мы теперь такие. За эти пять лет изменилось все — и мир, и мы, и сама Фиби Файло. Вернувшись, она прежде всего обозначила суть этих перемен.

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