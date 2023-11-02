Электробусы подключат к лизинговой схеме

«Пассажиравтотранс» объявил конкурс на поставку 40 электробусов для строящегося на Ржевке парка. Эксперты наиболее вероятным претендентом на победу в аукционе называют АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), а поставщиками техники — белорусский холдинг или вологодское предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Николаев, Коммерсантъ Фото: Сергей Николаев, Коммерсантъ

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 40 двухсекционых электробусов особо большого класса с ночной зарядкой, сообщила накануне пресс-служба предприятия. Начальная максимальная цена контракта — 4,25 млрд рублей.

Транспортные средства вместимостью не менее 105 пассажиров будут поступать в Петербург партиями — в июле и октябре 2024 года. Техника будет эксплуатироваться в Красногвардейском, Выборгском, Приморском и других районах.

Подвижной состав закупается для строящегося (см. “Ъ” от 20.10.2023) в промзоне «Ржевка» электробусного парка «Пассажиравтотранса». Как заявил губернатор Александр Беглов, в будущем году для парка собираются приобрести 100 единиц техники. В будущем общая вместимость парка составит около 400 единиц транспорта.

В настоящее время в городе эксплуатируется 15 электробусов. В собственности СПб ГУП «Пассажиравтотранс» находится 11 машин, обслуживающих маршруты № 7, 127 и 128, две единицы техники проходят тестовую эксплуатацию, недавно к числу тестовых машин добавились еще два электробуса — производства АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» и компании Yutong.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что наиболее вероятным победителем объявленного конкурса станет АО «Государственная транспортная лизинговая компания», а исполнителем — либо белорусский BKM Holding с электробусом Vitovt Max Electro, либо вологодское АО «Транс-Альфа» с электробусом «Орион», тестовые образцы которых уже проходили испытания в Санкт-Петербурге. В октябре ГТЛК стала единственным участником объявленного «Пассажиравтотрансом» конкурса на лизинг 348 автобусов большого класса на сумму более 9 млрд рублей.

Вячеслав Калашников