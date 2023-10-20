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Ржевка даст заряд новому транспорту

В Санкт-Петербурге началось строительство парка для электробусов стоимостью 11,4 млрд рублей

В промзоне Ржевка к концу 2026 года появится парк для электробусов на 400 единиц транспорта. Первую очередь, на 132 машины, планируется ввести в строй в 2024 году. Эксперты полагают, что использование электробусами имеющейся в городе троллейбусной контактной сети дало бы больший экономический эффект, чем эксплуатация электротранспорта с ночной зарядкой.

Парк для электробусов появится на месте недостроенного трамвайного парка № 11

Парк для электробусов появится на месте недостроенного трамвайного парка № 11

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Парк для электробусов появится на месте недостроенного трамвайного парка № 11

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Красногвардейском районе, на месте недостроенного трамвайного парка № 11 в промзоне Ржевка накануне началось строительство первого на Северо-Западе страны парка для электробусов. В церемонии закладки, помимо первых лиц города, приняла участие руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

Как сообщила пресс-служба Смольного, парк будет располагаться на двух площадках, первую их которых, на 132 электробуса, планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году. По информации пресс-службы, строительство парка будет завершено в 2026 году, общая вместимость составит около 400 единиц транспорта (по проекту — 366 машин: 132 единицы на одной площадке и 234 — на второй). Предполагается, что парк будет обслуживать Красногвардейский, Калининский, Выборгский и Приморский районы города, в том числе кварталы «Цветной город», «Новая Охта» и микрорайон, который будет построен на месте бывшего аэродрома Ржевка.

О планах по закупке в течение двух лет 120 электробусов весной 2023 года объявил губернатор города Александр Беглов во время ежегодного отчета в ЗакСе.

По мнению экспертов, планируемая закупка предназначена для обеспечения подвижным составом первой очереди парка. В настоящее время в городе 15 электробусов: в собственности СПб ГУП «Пассажиравтотранс» находится 11 машин, обслуживающих маршруты №№ 7; 127 и 128, две единицы техники проходят тестовую эксплуатацию, а на прошлой неделе в город прибыли еще два электробуса: производства АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» и компании Yutong.

Зарядка техники будет производиться в ночное время на территории парка, для чего будет использоваться мощность находящейся поблизости электроподстанции высокого напряжения «Ржевская» и планируемых к строительству 14 подстанций на территории обеих площадок парка.

Конкурс на проектирование парка был объявлен еще в мае 2021 года, его победителем стало ООО «НИИПРИИ "Севзапинжтехнология"». Однако после жалоб в Санкт-Петербургское УФАС итоги аукциона были отменены, прием заявок возобновили и новым победителем тендера в августе того же года было объявлено АО «Эн-Системс», предложившее выполнить контракт за 174 млн рублей.

Очередной конкурс — на разработку рабочей документации и строительство объекта — был проведен в августе 2023 года. Исполнителем контракта выбрано ООО «Геоизол», стоимость работ по договору составит 11,385 млрд рублей.

В Смольном обещают, что электробусы, которые закупят для нового парка, будут обладать запасом хода не менее чем в 240 км (для сравнения, в Москве, отказавшейся от троллейбусов и сделавшей ставку на электробусы, запас хода последних составлял 50 км, а в новой технике производства ПАО «КамАЗ» и «Группы ГАЗ» он будет увеличен до 80 км).

По исследованиям, проведенным в 2021 году Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта (президентом которой, к слову, является глава петербургского «Горэлектротранса» Денис Минкин), электробус является наименее выгодным видом городского общественного транспорта: в эксплуатации он дороже троллейбуса минимум на 31%, автобуса при низких потоках — на 37%, трамвая — на 51%.

По мнению ведущего транспортного инженера бюро OTS Lab Дмитрия Баранова, за прошедшие два года вряд ли эта оценка могла существенно измениться. «Скорее, наоборот, электробус стал еще менее выгоден из-за ухудшения доступности высокотехнологичных импортных комплектующих. Обычный троллейбус технологически гораздо проще электробуса, и для него импорт не так критичен»,— говорит эксперт.

По мнению господина Баранова, поскольку в городе автобусным транспортом и троллейбусным хозяйством занимаются разные предприятия, развитие электробуса происходит параллельно: со стороны автобуса и со стороны троллейбуса. «Исходя из известных мне данных развитие электробуса с зарядкой от контактной сети на основе троллейбуса — это более выгодный вариант в условиях, когда в городе развита троллейбусная контактная сеть. Но администрация города не вмешивается в этот процесс и поддерживает лишь развитие электротранспорта в целом, не отдавая предпочтение тому или иному виду электробусов. Тут решения принимаются самими предприятиями, судя по всему»,— рассуждает эксперт.

Вячеслав Калашников

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