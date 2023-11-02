Медвежонок спросил по-взрослому

Британская компания Carte Blanche Greetings, обладатель авторских прав на игрушку «Медвежонок Tatty Teddy», получит компенсациюв сумме 450 тыс. руб. за незаконное использование изображения медвежонка на детских шапках. Реализовавший спорный товар предприниматель Василий Поляков не признал претензий правообладателя, утверждая, что рисунок на шапках медвежонка не полностью совпадает с образом Tatty Teddy (замарашки Тедди). По мнению юристов, отмена судебного акта в кассационной инстанции маловероятна.



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Фото: googl.ru «Замарашка Тедди» дорого обошелся нарушителю исключительных прав

Фото: googl.ru

Как стало известно «Ъ-Юг», вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) о взыскании с индивидуального предпринимателя Василия Полякова компенсации в сумме 450 тыс. руб. в пользу компании Carte Blanche Greetings (Великобритания) за нарушение исключительных прав на персонаж «Медвежонок Tatty Teddy». Ррешение апелляционной инстанции опубликовано в картотеке суда.

В декабре 2022 года представитель британской компании, правообладателя изображения, обнаружил в различных торговых точках, принадлежащих господину Полякову, тридцать случаев продажи детских шапок с изображением игрушки, похожей на Tatty Teddy.

Компания Carte Blanche Greetings обратилась в суд с иском о взыскании с предпринимателя компенсации в сумме 900 тыс. руб., из расчета 30 тыс. руб. за каждый выявленный случай.

Василий Поляков не признал незаконного использования товарного знака, утверждая, что детские шапки марки «I-Ber Tex» украшены рисунком «медведь и собака», который отличается от изображения Tatty Teddy. Кроме того, предприниматель сослался на то, что он реализует товар, изготовленный другим участником рынка, поэтому не может нести ответственности за нарушение авторских прав.

Суд, проанализировав доводы сторон, согласился с заявителем, что рисунок на шапках имеет высокую степень сходства с изображением медвежонка Tatty Teddy.

Удовлетворяя заявление о взыскании, АСКК уменьшил сумму компенсации до 450 тыс. руб.

Международный товарный знак Tatty Teddy и авторские права на изображение принадлежат фирме Carte Blanche Greetings, которая выпустила серию открыток, а также книгу с историей игрушечного медвежонка. Плюшевый коричневый мишка в англоязычной среде традиционно носит имя Тедди. По одной из версий, эта традиция связана с историей из жизни президента США Теодора Рузвельта, который однажды отказался выстрелить в медведя на охоте, пожалев животное.

В 2003 году английский художник Стив Морт-Хилл и владелец Carte Blanche Greetings Стив Хайнс придумали трогательную историю про брошенного плюшевого медвежонка Тедди, которого нашла девочка. Она почистила и починила игрушку, но коричневая шкурка медвежонка выцвела и так и осталась серой. Серый медвежонок с заплатками получил прозвище «Тэтти» (Tatty), то есть замарашка.

Игрушечный персонаж стал очень популярен во всем мире, он украшает открытки с признаниями в любви, его изображения можно найти на различных товарах. Компания Carte Blanche Greetings жестко контролирует соблюдение своих прав на изображение, суды многих субъектов РФ на протяжении последних нескольких лет выносили решения в пользу правообладателя. АСКК с 2021 года трижды удовлетворял иски британской фирмы, в каждом их двух предыдущих случаев сумма компенсации составила 50 тыс. руб.

По мнению юристов, отмена судебного акта в кассационной инстанции маловероятна.

Юрий Яхин, старший юрист практики интеллектуальной собственности компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры», отметил, что размер компенсации может быть снижен при установлении судом единства намерений нарушителя при сбыте.

«Единство намерений возможно при условии продажи в разных местах разных товаров из одной партии, однако нарушитель должен был заявить о нем. Если такое заявление было сделано, но его не приняли во внимание суды первой и второй инстанции, то Суд по интеллектуальным правам (кассационная инстанция) может направить дело на новое рассмотрение»,– пояснил юрист.

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова указала на то, что суды установили нарушение прав на товарный знак. Кассационная инстанция будет переоценивать данный факт только в исключительных случаях, если предпринимателю удастся доказать, что суды действительно ошиблись. «Учитывая, что АСКК взыскал сумму, которая значительно меньше первоначальных требований, не исключено, что предприниматель не пойдет обжаловать судебные акты в кассацию»,– сказала собеседник «Ъ-Юг».

Анна Перова, Краснодар