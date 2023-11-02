Девелоперская компания «Ориентир» построит фулфилмент-центр для Ozon в Санкт-Петербурге. О заключении сделки стало известно на закрытом инвесткоктейле, организованном «Ъ» в рамках выставки-форума Mallpic 2.0 в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Отмечается, что объект будет построен на отдельном участке площадью 20 га недалеко от Кольцевой автомобильной дороги города. Строительство будет завершено в третьем квартале 2024 года, после чего объект будет передан ритейлеру в аренду на 12 лет. Общая площадь хранения составит свыше 117 тыс. кв. м. Сумма инвестиций в проект превысит 7,5 млрд руб.

«Это уже наш четвертый проект для компании Ozon. Данный объект после начала операций в 2024 году, в том числе благодаря удобному расположению, позволит значительно усилить инфраструктуру компании Ozon в Северо-Западном регионе»,— отметил генеральный директор компании «Ориентир» Андрей Постников.

Помимо девелопера и арендатора в сделке приняла участие платформа коллективных инвестиций PARUS Asset Management. Проект сразу реализуется через ЗПИФ. После ввода в эксплуатацию склада паи фонда будут предложены частным инвесторам для покупки на Мосбирже.

Напомним, в июне Ozon инвестировал около 3 млрд руб. в седьмой фулфилмент-центр, который расположился в Московской области. Общая площадь хранения объекта составила около 80 тыс. кв. м. Склад обеспечит размещение до 65 млн товаров разных категорий.

В целом объем спроса на складскую недвижимость в России по итогам восьми с половиной месяцев 2023 года уже превысил исторический годовой максимум. Сумма купленных и арендованных площадей в период с января по сентябрь 2023 года достигла 4,2 млн кв. м. Спрос в развивающихся хабах составил 922 тыс. кв. м, притом что ранее индикатор не превышал 400 тыс. кв. м. Спрос в Санкт-Петербурге установил исторический максимум, а в Москве показатель практически достиг годового рекорда 2021-го.